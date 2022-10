OL Mercato : L'énorme annonce de Moussa Dembélé sur son avenir

Publié par Ange A. le 29 octobre 2022 à 08:06

Attaquant de l’ OL, Moussa Dembélé a dévoilé ses ambitions alors que son avenir reste flou chez les Gones. Il est en fin de contrat.

À moins d’un mois du début de la Coupe du monde, des places restent à pourvoir en équipe de France. La faute aux nombreuses blessures des internationaux tricolores. Au vu de cette situation, certains se verraient bien de l’aventure au Qatar en novembre. C’est notamment le cas de Moussa Dembélé. Interrogé par Prime Video, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais croit pouvoir taper dans l’œil de Didier Deschamps pour honorer sa première convocation chez les Bleus. Le buteur des Gones entend mettre toutes les chances de son côté pour être retenu par le sélectionneur national.

« Je connais mes qualités, donc j’y crois. Cela passe par des performances en club, je vais essayer de tout donner pour me donner la chance d’espérer, mais je suis conscient que ce ne sera pas si facile que cela ».

Les ambitions de Dembélé

Auteur de deux petits buts cette saisons, l’attaquant âgé de 26 ans a encore à faire pour taper dans l’œil de Didier Deschamps. Surtout qu’il n’a plus inscrit le moindre but depuis le 3 septembre. Outre une première convocation en équipe de France, Moussa Dembélé s’est livré sur les objectifs de sa carrière. Deux trophées de prestige sont notamment dans le viseur de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Outre ces récompenses prestigieuses, le numéro 9 de l’ OL souhaite continuer à faire trembler les filets aussi longtemps que possible.

« Mon rêve reste de remporter une Ligue des Champions et une Coupe du monde, ce sont deux trophées qui font rêver. Et continuer à marquer des buts, même à 40 ans. »

Reste également à savoir de quoi sera fait son avenir. Son contrat à Lyon arrivant à expiration au terme de la saison. Son nom a récemment été associé à la Real Sociedad, l’un de ses prétendants lors du dernier mercato estival.