RC Lens : Le pari de Loïs Openda après son triplé contre Toulouse

29 octobre 2022

Auteur d’un triplé lors de la victoire du RC Lens contre Toulouse (3-0), Loïs Openda ne compte pas s’arrêter à l’approche du Mondial.

Après son succès au Vélodrome, le Racing Club de Lens a aligné une nouvelle victoire vendredi. Opposé au Toulouse FC en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, le RC Lens a signé un carton à Bollaert. Les Sang et or ont dominé les Violets (3-0). Entré en jeu lors de la seconde manche, Loïs Openda a signé un hat-trick pour conforter la place de dauphin de Lens en Ligue 1. L’attaquant belge n’avait plus scoré depuis six rencontres en championnat. Néanmoins, il a conservé la confiance de Franck Haise qui l’a fait entrer en jeu dans le second acte. Après la rencontre, le héros lensois n’a pas caché son plaisir suite à sa performance. Avec la Coupe du monde en approche, le buteur du Racing a affiché un souhait fort au Prime Video en vue de la compétition.

Le message d’Openda à Roberto Martinez

Grâce à cette confiance retrouvée, Loïs Openda entend aligner les performances pour taper dans l’œil de Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges. L’international belge aux 4 sélections (4 buts) souhaite faire partie de l’aventure au Qatar avec les Diables rouges. L’attaquant des Sang et or entend rééditer de nouvelles performances lors des deux prochaines journées de championnat avant le Mondial. Auteur d’un triplé contre Toulouse, le néo-lensois, recruté contre 9 millions d’euros cet été, compte déjà 7 réalisations en 13 matchs de Ligue 1.

« Ce n’était pas facile, ces six derniers matchs, mais j’avais le soutien des coéquipiers et du coach […] C’est pas mal de marquer un triplé pour un attaquant. Il faut continuer à faire des performances, il reste deux matchs avant la sélection. »