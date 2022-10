Stade Brestois : Une grosse absence se profile pour le SB29

Publié par Jules le 30 octobre 2022 à 14:25

À quelques heures d'affronter le Stade de Reims, le Stade Brestois vient de recevoir une très mauvaise nouvelle en vue des prochains matchs de L1.

Stade Brestois : Marco Bizot absent contre le Stade de Reims

Une très mauvaise nouvelle vient de tomber pour le Stade Brestois. En effet, selon Le Télégramme, Marco Bizot sera absent pour la rencontre face au Stade de Reims dans quelques heures. Une absence qui pourrait faire mal aux Brestois, tant le portier néerlandais est précieux pour le club breton. Arrivé en l'année dernière, le portier du SB29 n'avait toujours pas raté le moindre de match de Ligue 1 en ce début de saison.

Reste donc maintenant à savoir qui sera dans les cages cet après-midi contre le Stade de Reims. Deux portiers sont en concurrence pour démarrer la rencontre, et il s'agit de Grégoire Coudert et Joaquín Blázquez. Le second, jeune gardien argentin de 21 ans, avait justement été recruté cet été par le Stade Brestois en tant que doublure à Marco Bizot. À voir si Bruno Grougi s'appuiera sur l'Argentin face à Reims.

Le SB29 doit confirmer face à Reims

Pour le moment, on ne connaît pas les raisons de l'absence de Marco Bizot. Le club n'a d'ailleurs pas communiqué sur le portier néerlandais depuis que la presse a révélé l'information. Peu importe qui sera dans les cages aujourd'hui, le Stade Brestois devra absolument s'imposer face à Reims pour tenter de lancer une série, tandis que les hommes de Bruno Grougi se sont imposés la semaine passée contre le Clermont Foot.

Avant ce match, le Stade Brestois pointe à la 18e place du classement et pourrait quitter la zone rouge en cas de victoire contre le Stade de Reims (14e) cet après-midi. Une bonne opération à faire donc pour le SB29 qui pourrait rejoindre son adversaire du jour au classement, d'autant que de leur côté, les Rémois se déplacent avec un groupe très réduit.