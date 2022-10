Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2022 à 14:44

Après avoir défendu les couleurs de l’OM, William Saliba pourrait bien quitter les rangs d’Arsenal pour débarquer au PSG l’été prochain. Explications.

Mercato PSG : William Saliba pour oublier Milan Skriniar ?

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, le Paris Saint-Germain a fait de Milan Skriniar sa priorité pour le prochain mercato hivernal ou l’été prochain. Mais la détermination de l’Inter Milan à conserver son joueur de 27 ans pour longtemps obligerait Luis Campos a envisager d’autres solutions sur le marché des transferts. Dans cette optique, le conseiller football du PSG serait intéressé par le profil de William Saliba.

Après une saison réussie en prêt du côté de l’Olympique de Marseille, l’international français est retourné à Londres, où il brille déjà sous les ordres de Mikel Arteta. À tel point que les Gunners aimeraient rapidement blinder son contrat qui expire en juin 2024. Ce lundi, le tabloïd britannique The Athletic révèle ainsi que les dirigeants du club de Premier League ont transmis une proposition formelle de prolongation à Saliba. Toutefois, le défenseur formé à l’AS Saint-Étienne songerait sérieusement à l’option d’un transfert au Paris SG.

PSG Mercato : William Saliba recale Arsenal pour le Paris SG ?

En effet, la source anglaise explique qu’après des premiers contacts entre les deux parties, Arsenal serait passé aux choses concrètes en formulant une proposition de renouvellement à William Saliba. Mais le clan Saliba aurait refusé cette offre qui ne répondrait pas vraiment à ses aspirations. Et si l’actuel leader du Championnat de Premier League se montre déterminé sur ce dossier, le journaliste David Ornstein précise qu’à l’heure actuelle, la prolongation s'annonce difficile à conclure pour Arsenal, l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain étant bel et bien présent dans les plans du natif de Bondy. D’ailleurs, Luis Campos aurait d’ores et déjà noué des contacts avec les représentants de Saliba en vue d'un éventuel transfert.

Affaire à suivre donc…