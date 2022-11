OM - OL : La LFP prend une première décision forte pour l'Olympico

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2022 à 20:13

La LFP a désigné l’arbitre de l’Olympico OM - OL, de dimanche au Vélodrome (14e journée de Ligue 1). L’officiel était au centre d’une polémique récemment !

OM - OL : François Letexier désigné pour arbitrer l'Olympico

L’ OM va recevoir l’ OL, le dimanche 6 novembre, soit 5 jours après son match décisif des Phocéens en Ligue des Champions contre Tottenham. Ce sera à l’occasion du premier Olympico de la saison et celui des deux entraineurs : Igor Tudor de l'Olympique de Marseille et Laurent Blanc de Lyon. Ce choc de la 14e journée du championnat sera dirigé par François Letexier. Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Huseyin Ocak. Quant à l'assistance vidéo, elle reviendra à Christian Guillard et à un autre arbitre pas encore désigné.

L’arbitre de 33 ans a déjà officié un match de l’Olympique Lyonnais cette saison. C’était lors de la venue du PSG au Groupama Stadium (8e journée de Ligue 1), le 18 septembre. L’OL s’était incliné à Lyon face aux Parisiens (0-1). Il a arbitré aussi l' OM cette saison contre l'OGC Nice, un match soldé par une large victoire des Marseillais à l'Allianz Riviera (0-3).

La polémique Letexier lors de OGC Nice - FC Nantes

François Letexier a été au centre d’une grosse polémique le 23 octobre dernier, en raison de ses décisions fortement contestables. Il avait accordé un penalty peu évident à l’OGC Nice contre le FC Nantes, dans le temps additionnel. Le Gym avait ainsi égalisé, grâce au tir réussi par Nicolas Pépé (1-1, 90e+7). Pendant le même match, François Letexier avait refusé un penalty flagrant aux Canaris, sur une double main du défenseur niçois Mattia Viti (20e).

L'homme en noir avait infligé un carton rouge à Alban Lafont (capitaine des Nantais) et à Kader Bamba (sur le banc de touche) au coup de sifflet final. À l'issue du match électrique, Antoine Kombouaré avait exprimé une grosse colère à l’encontre de François Letexier, traité de « menteur ». Le technicien kanak est d'ailleurs convoqué devant la Commission de disciple de la LFP.