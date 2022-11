OM - OL : Anthony Lopes annonce la couleur sur l'Olympico

L’ OL affronte l’OM, dimanche au Vélodrome en Ligue 1, après les deux victoires consécutives de Blanc. Anthony Lopes a lancé l’important Olympico.

L’ OL se déplace sur le terrain de l’OM, lors du dernier match de la 14e journée de Ligue 1 dimanche soir (20 h 45). L’Olympique Lyonnais sur une série de deux victoires de suite avec son nouvel entraineur Laurent Blanc. Un succès à Montpellier (2-1), puis un autre face au LOSC à Lyon (1-0), qui ont ramené la confiance et la sérénité au sein du groupe des Gones. Le coach de l’ OL s’est justement satisfait du changement de mentalité de son équipe et de son engagement.

En face, l’OM est sur une série négative de 4 matchs en Ligue 1 sans victoire, dont 3 défaites précisément. Les Phocéens auront évidemment à coeur de renouer avec la victoire, afin de briser la spirale négative dans laquelle ils se trouvent. Avant ce premier Olympico de la saison, l’Olympique de Marseille est 5e au classement avec 24 points, devant l’Olympique Lyonnais, 8e avec 20 points.

Le match au Vélodrome est donc décisif pour les deux Olympiques. En cas de victoire, l’ OL se rapprocherait de son adversaire à 1 point. Si l’OM l’emporte, l’équipe d’Igor Tudor creuserait l’écart avec l'un de ses concurrents directs pour les places européennes.

Interrogé sur le choc entre Lyon et Marseille, Anthony Lopes n’a pas caché l’objectif des Gones.

« C’est un match important, que ce soit Marseille ou un autre. Mais ça a une autre saveur, car c'est l'Olympico, c'est un match qui est regardé, où il y a beaucoup d'intensité. Il faut qu'on reste sur notre manière de faire depuis trois semaines. On va essayer d'aller chercher les points pour continuer notre marche en avant », a déclaré le gardien de but de l’ OL, dans des propos rapportés par But Football Club.