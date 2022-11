Mercato OM : Le sort d’Igor Tudor scellé après Tottenham !

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2022 à 01:18

Très critiqué après l’élimination de l’ OM face à Tottenham, Igor Tudor n’est pas en danger. Il peut compter sur le soutien de ses dirigeants.

OM Mercato : Igor Tudor n’est pas menacé à Marseille

Mardi dernier, l’OM a vécu une soirée cauchemardesque face à Tottenham lors de la sixième de dernière journée de Ligue des champions. En tête à la pause, l' OM a totalement sombré au retour des vestiaires. Alors que le match nul face aux Spurs leur garantissait au moins une place qualificative pour la Ligue Europa, les Marseillais ont joué la victoire. Ils se sont découverts et ont perdu le match dans les derniers instants. L’Olympique de Marseille s’incline (1-2) face à Tottenham et est éliminé de toute compétition européenne. Alors, à qui la faute ? Dans de telles conditions, les regards se tournent forcément vers Igor Tudor.

Il faut dire que les choix tactiques de l’entraîneur de l’ OM pendant la rencontre font débat. Son incapacité à faire évoluer son équipe autrement que dans un 3-4-2-1 utilisé depuis l’entame de la saison est pointée du doigt. Mais surtout ses changements incohérents qui font grincer des dents, car les entrants ne parviennent jamais à faire la différence. Les choix des joueurs sont également remis en cause. Cengiz Under, Gerson, ou encore Dimitri Payet…, les hommes de la saison forts de la saison dernière sont tous sur le banc de touche.

Tant de reproches, combinés à une sortie de route prématurée en Ligue des champions, qui ne joue pas en faveur d’Igor Tudor. Ce dernier se retrouve dans une situation peu confortable à l’OM. Sauf que la direction marseillaise n’a aucunement l’intention de se séparer de son entraîneur après cette terrible élimination. Foot Mercato explique en effet que Igor Tudor n’est pas menacé à Marseille. Il est toujours soutenu par sa direction en dépit de ses choix de plus en plus contestés.

Igor Tudor devra opérer quelques changements

Décrié par les supporters et certains médias, lgor Tudor conserve ainsi la confiance de la direction de l’Olympique de Marseille. La question de son avenir ne se pose pas en interne, malgré une spirale négative de 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Néanmoins, pour conforter sa situation sur le banc phocéen, le technicien croate a tout intérêt à opérer quelques changements le plus rapidement possible. Il devra renouer avec le succès dès dimanche prochain lors de la réception de l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Cet Olympico s’annonce électrique.