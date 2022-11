Barça Mercato : Le FC Barcelone prépare un deal somptueux à Madrid

Publié par Thomas G. le 04 novembre 2022 à 03:09

Lancé dans un nouveau projet depuis la mise en place des leviers économiques, le Barça souhaiterait réaliser un gros coup cet hiver à Madrid.

Barça Mercato : Le FC Barcelone vise un joyau portugais

Conscient de la nécessité de se renforcer pour retrouver les sommets, le FC Barcelone devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato hivernal. Les Blaugranas ambitionnent de recruter plusieurs joueurs pour rattraper leur retard sur les grosses écuries européennes. Ces renforts pourraient permettre au Barça de se battre pour le titre en Liga et de remporter la Ligue Europa. Des succès éventuels qui sauveraient le poste de Xavi qui est menacé depuis l’élimination en Ligue des Champions.

Les dirigeants du FC Barcelone s’activent en coulisse depuis plusieurs semaines et la cellule de recrutement est en ébullition. En parallèle de la succession de Sergio Busquets, le Barça souhaite réaliser un superbe coup dans les prochaines semaines. Selon les informations de TV3, les Blaugranas négocient avec l’Atlético Madrid pour faire signer Joao Félix cet hiver. L’international portugais cherche un nouveau point de chute et le Barça souhaiterait l’accueillir. Après le transfert d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid pourraient de nouveau boucler un transfert important. Les Blaugranas devront néanmoins faire face à la concurrence de nombreux clubs qui veulent accueillir Joao Félix, notamment le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si l’attaquant portugais souhaite rester en Liga ou découvrir un nouveau challenge.

Barça Mercato : L’infirmerie continue de se remplir pour les Blaugranas

L’hécatombe se poursuit pour le FC Barcelone. Après Jules Koundé ce week-end, c'est Franck Kessié qui a été touché lors du match face au Viktoria Plzen. L’international ivoirien ne devrait pas rejouer avec le Barça avant 2023. L’ancien milieu de l'AC Milan rejoint la longue liste des blessés composée de Sergi Roberto, Ronald Araujo, Memphis Depay et Andreas Christensen. Xavi espère pouvoir compter sur un groupe au complet après la trêve pour parvenir à atteindre les nouveaux objectifs de la saison.