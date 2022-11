Barça Mercato : Gerard Piqué sauve les comptes du FC Barcelone !

Publié par Thomas G. le 05 novembre 2022 à 00:07

Devenu une légende du Barça après avoir tout remporté en Catalogne, Gerard Piqué a pris une grande décision qui va améliorer la situation du FC Barcelone.

Barça Mercato : Gerard Piqué se sacrifie pour le FC Barcelone

Il était considéré comme l’un des représentants les plus importants du FC Barcelone, hier, Gerard Piqué a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux. L’international espagnol disputera son dernier match avec le FC Barcelone ce week-end face à Almeria. Après une première partie de saison compliquée, marqué par l’élimination en Ligue des Champions et de nombreuses polémiques Gerard Piqué a décidé de dire stop. Le défenseur de 35 ans quitte donc le Barça, 18 mois avant la fin de son contrat.

Le défenseur espagnol permet à son club formateur de faire une économie considérable. Selon Sport, Gerard Piqué a renoncé à plus 50 millions d’euros. Cette somme correspond aux 18 mois de contrat de l’international espagnol et au report de salaires et de primes consentis la saison dernière. Après la débâcle historique du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2), Gerard Piqué avait déclaré : « Je suis le premier à proposer mon départ si le club a besoin de sang neuf. » Le champion du monde 2010 est passé des paroles aux actes hier soir, Gerard Piqué aura marqué l'histoire du Barça en remportant deux sextuplés historiques en 2009 et 2011.

Un coup de pouce inespéré pour le mercato du FC Barcelone

Les dirigeants du Barça s’activent en coulisse depuis plusieurs semaines pour préparer l’année 2023. Le FC Barcelone pourrait donc réinvestir l’argent économisé grâce au départ de Gerard Piqué sur le marché des transferts. Une pluralité de joueurs pourrait suivre le chemin de l’international espagnol en quittant le Barça dans les prochaines semaines, notamment Jordi Alba qui est sur la sellette depuis plusieurs semaines.

Les Blaugranas souhaitent rapatrier Lionel Messi en 2023 et recruter Bernardo Silva, dans cette optique une réduction de la masse salariale est nécessaire. Le FC Barcelone aurait également pour objectif d'enrôler un défenseur en janvier, Diogo Dalot étant la priorité. Ces dossiers seront dépendants des éventuels départs au sein de l’effectif du Barça.