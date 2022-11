Montpellier HSC : Romain Pitau hausse le ton au MHSC avant Clermont

Empêtré dans une crise après cinq revers consécutifs, l'entraîneur du Montpellier HSC, Romain Pitau, s'est exprimé avant le match face à Clermont.

Le Montpellier HSC se déplace dimanche à Clermont pour le compte de la 14e journée, un match capital pour les Montpelliérains 14e. Cette rencontre sera la troisième de Romain Pitau en tant qu’entraîneur du MHSC, et le technicien français est en quête de son premier succès. Interrogé en conférence de presse à deux jours du match, Romain Pitau s’est exprimé sur la situation du club.

« On est en danger. Il faut en avoir conscience. Mais on a les cartes en main, la possibilité de faire changer les choses. À nous de nous sortir de là. Ce match doit être le début d'une prise de conscience. Il y en a une dans le vestiaire, on doit casser cette dynamique pour pouvoir enchaîner. J'attends beaucoup des attitudes des joueurs sur ce match-là. J'espère que ça va être le début de quelque chose. »

L’objectif est clair pour les Héraultais : gagner à Clermont pour stopper cette série de cinq défaites consécutives. Romain Pitau ne pourra pas aligner Joris Chotard qui est suspendu pour la rencontre. L’entraîneur montpelliérain sera également privé de Jonas Omlin et Enzo Tchato qui sont blessés.

Le défenseur formé au Montpellier HSC, Maxime Esteve, s’est également exprimé en conférence de presse avant le match face à Clermont. L’international français U20 a déclaré :

« On comprend l’agacement des supporters. Nous aussi on l’est. Montpellier est un club mythique de L1, on n’est pas à notre place. On discute entre nous. Il y a une remise en question et une responsabilité de tout le groupe vis à vis de l’objectif fixé au coach par le président. »