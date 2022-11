Stade Rennais : Le SRFC reçoit une bonne nouvelle face au Shakthar

Publié par Enzo Vidy le 08 novembre 2022 à 21:15

Opposé au Shakthar Donetsk pour les barrages de la Ligue Europa, le Stade Rennais enregistre déjà une bonne nouvelle pour le match retour au Roazhon Park.

C'était la crainte pour les supporters rennais, qui peuvent être à présent soulagés. Soucieux de voir ce match retour programmé à 18h45, en pleine heure de pointe dans l'agglomération rennaise, l'UEFA a finalement planifié cette rencontre à 21h. Ce sera donc le match aller qui sera programmé à 18h45 à Varsovie. Si c'est évidemment une bonne nouvelle pour les supporters qui se rendront au Roazhon Park le 23 février prochain pour vivre le match retour, ça l'est également pour ceux qui ne pourront pas aller au stade. En effet, avec l'horaire de cette rencontre (21h), elle devrait être diffusée en clair à la télévision.

Pour rappel, le 7 mars 2019 à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue Europa, le Stade Rennais accueillait Arsenal (3-1) dans une rencontre programmée à 18h45, ce qui avait créé des embouteillages monstres, empêchant certains supporters d'assister à la rencontre.

Stade Rennais : Recevoir au match retour, un véritable atout pour le SRFC

Avec un public toujours au rendez-vous depuis le début de la saison, le Roazhon Park est devenu une forteresse imprenable pour les adversaires qui y mettent les pieds. Le 23 février prochain, ce sont les ukrainiens de Donetsk qui devront se frotter à la ferveur Rouge et Noir. Peu importe le résultat du match aller à Varsovie, les hommes de Bruno Genesio seront poussés par près de 30 000 personnes pour aller chercher un nouveau huitième de finale européen.

Les places ne sont pas encore disponible, mais la demande risque d'être très élevée pour cette rencontre qui pourrait être un véritable tournant dans la saison du Stade Rennais. Au Roazhon Park cette saison, le SRFC a perdu qu'une seule rencontre. C'était face au FC Lorient lors de la première journée de championnat (1-0). Depuis, les Rouge et Noir ont tout gagné en Ligue 1, et ont concédé seulement deux match nul en Ligue Europa, face au Fenerbahçe (2-2), et plus récemment contre Larnaca (1-1).