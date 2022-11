AS Monaco : Cette recrue star de l'ASM se confie sur son intégration

Publié par Enzo Vidy le 10 novembre 2022 à 03:09

Arrivée cet été en Principauté, cette recrue star de l'AS Monaco s'est exprimée sur son intégration lors d'une interview pour le site officiel du club.

Recruté pour la somme de 12,5 millions d'euros l'été dernier, Breel Embolo performe depuis quelques semaines, après un début de saison délicat. Avec sept buts en 14 rencontres de Ligue 1, l'ancien pensionnaire de Bundesliga a pleinement gagné la confiance de son coach et est quasiment tout le temps titulaire. Dans un entretien accordé au site officiel du club de l'AS Monaco, Breel Embolo est revenu sur son intégration à Monaco : "Comme je n’ai pas pris part aux matchs de préparation, c’était à moi d’apprendre et d’observer tous les jours. Ça se passe vraiment très bien aujourd’hui, mais que ce soit personnellement ou collectivement, il y a encore plus à aller chercher, j’en suis certain. En tout cas, j’ai des valeurs très simples dans la vie, dont le respect, et j’ai trouvé ça dans cette équipe. Donc c’est bien de faire partie de ce projet."

Parfaitement intégré au sein du groupe monégasque aujourd'hui, il réalise de très bonnes prestations sur le terrain, ce qui lui a valu d'être convoqué dans la liste de la Suisse qui est publiée ce mercredi, pour la Coupe du Monde 2022.

AS Monaco : L'équipe a retrouvé son efficacité

Après un début de championnat compliqué, les hommes de Philippe Clement se sont bien repris et restent sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Après un parcours assez moyen en Europa Ligue, l'ASM est tout de même parvenu à se qualifier pour les barrages où il affrontera le Bayer Leverkusen en février prochain. En Ligue 1, l'AS Monaco pointe à la cinquième place, à seulement deux points du podium.

Dimanche soir, les Monégasques accueillent l'OM, quatrième, dans un match qui s'annonce déjà spectaculaire. En cas de succès, l'ASM pourrait passer la trêve sur le podium de la Ligue 1 si Rennes ne gagne pas face à Toulouse.