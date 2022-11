ASSE Mercato : Vente de l'AS Saint-Etienne, des critères définis !

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2022 à 11:09

Damien Perquis, ancien joueur de l’ ASSE, a proposé sa solution pour sauver Sainté du naufrage. Il estime que la vente de l'AS Saint-Etienne est impérative.

L’ ASSE est toujours sur le marché. Les deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de se retirer et cherchent à vendre leur club depuis plusieurs mois maintenant. Cependant, ils n’ont toujours pas trouvé de preneur. Des candidats à la reprise de l’AS Saint-Etienne se sont manifestés, mais les deux propriétaires n’ont pas trouvé d’accord avec eux. Ce fut le cas avec le groupe américain Peak 6 en mai 2018, puis dernièrement avec le milliardaire américain David Blitzer.

Interrogé par Peuple-Vert, dans une interview exclusive, sur le dossier de la vente de l’ ASSE, Damien Perquis assure que la cession est impérative, afin de relancer le club en chute libre. « Aujourd’hui, les deux présidents cherchent à vendre. Il n’y aura plus d'investissement de leur part. Alors oui, pour retrouver la lumière et la place que ce club mérite, il faudra une vente », a-t-il répondu.

Vente ASSE : Un investisseur avec la fibre verte privilégié

Mais l’ancien défenseur des Verts (2005-2007) insiste sur le profil du futur acquéreur de l’AS Saint-Etienne. Selon lui, le successeur de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo doit remplir bien de critères, notamment avoir l’amour du mythique club français. « Aux nouveaux acquéreurs d’être sensibles à la ferveur populaire, intelligents dans leurs choix des hommes […]. S’entourer de personnes compétentes, mais surtout qui ont la fibre verte. C’est pour moi le plus important. Sans oublier les moyens […] », a recommandé Damien Perquis (38 ans).

Pour mémoire, des investisseurs proches de l' ASSE, notamment Olivier Markarian du groupe Markal (partenaire des Verts), s'étaient manisfestés pour racheter le club, une approche laissée sans suite. L'homme d’affaires originaire du Rhône-Alpes s'était associé à d'autres investisseurs de la région de Saint-Etienne.