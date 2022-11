ASSE : L'AS Saint-Etienne félicite un défenseur pour sa sélection

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2022 à 12:33

William Saliba va participer à la Coupe de Monde au Qatar. Cela réjouit l’ ASSE, son club formateur, qui le félicite pour sa sélection avec les Bleus.

« Une première Coupe du monde à 21 ans… Bravo Wilo », s’est exclamée l’ ASSE pour féliciter William Saliba, convoqué par Didier Deschamps pour pour la Coupe du Monde au Qatar. « Des plus jeunes joueurs du club qui te prennent en exemple aux éducateurs de la formation fiers de ton évolution... La famille verte te souhaite bonne chance avec l’Équipe de France », a écrit l’AS Saint-Etienne, fière du défenseur central formé à l’Académie des Verts.

En effet, le jeune arrière d’Arsenal figure parmi les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur des Bleus pour participer à la Coupe du Monde au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022. William Saliba va disputer sa première grande compétition internationale avec l’Équipe de France, après la Ligue des Nations en juin et en septembre 2022.

ASSE : William Saliba pourrait avoir une place de titulaire au Qatar

Notons que le défenseur sorti du centre de L’Etrat a intégré l’Équipe de France seulement en mars 2022, grâce à ses performances avec l’OM où il était prêté la saison dernière. L’ancien joueur l’ ASSE aura le même statut que deux autres arrières centraux, Dayo Upamecano (Bayern Munich, 7 sélections) et Ibrahima Konaté (Liverpool, 2 sélections). Ils seront encadrés par l’expérimenté Raphaël Varane (87 sélections) ou encore Presnel Kimpembe (28 sélections). Toutefois, ces trois jeunes Tricolores pourraient avoir leur chance, car Varane, Kimpembe et Koundé (12 sélections) reviennent de blessure et sont diminués physiquement.

Le défenseur natif de Bondy a fait sa formation à l’ ASSE entre 2016 et 2018, puis a joué en Ligue 1 une saison (2018-2019), avant d'être transféré à Arsenal pour 30 millions d'euros. Néanmoins, il est resté à Saint-Etienne sous la forme d’un prêt lors de l’exercice 2019-2020. Cette saison, il est titulaire dans l'équipe des Gunners, après deux prêts successifs à l'OGC Nice (2021) et à l'Olympique de Marseille (2021-2022).