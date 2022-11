OL : Un nouveau coup dur se précise pour Laurent Blanc

Publié par Jules le 10 novembre 2022 à 15:49

Alors que l' OL reçoit l'OGC Nice ce week-end, Laurent Blanc pourrait recevoir une nouvelle qui le forcerait à changer ses plans face aux Aiglons.

Ce vendredi, l' OL reçoit l'OGC Nice au Groupama Stadium entre deux équipes qui avaient mal débuté le championnat, mais qui reviennent bien ces dernières semaines. Malgré la défaite dans l'Olympico face à l'OM, les Gones sont toutefois parvenu à redresser la barre sous les ordres de Laurent Blanc, qui avait récupéré un Olympique Lyonnais en manque de confiance après le départ de Peter Bosz.

Depuis son arrivée sur le banc de l' OL, Laurent Blanc a remporté 2 de ses 4 rencontres. Un bilan loin d'être parfait, mais tout de même plus satisfaisant que celui de son prédécesseur. Pour tenter de remettre la machine lyonnaise en route, le nouvel entraineur des Gones a notamment réintégré plusieurs joueurs au sein de l'équipe comme Jérôme Boateng, actuellement blessé, qui avait disparu des radars à la fin de l'ère Peter Bosz.

OL : Houssem Aouar est incertain pour le match contre Nice

Pour ce match de la plus haute importance entre deux concurrents dans la course à l'Europe, Laurent Blanc devra faire avec un effectif réduit. En effet, alors que l' OL sera déjà privé de Jérôme Boateng et de Jeff Reine-Adelaide, l'ancien coach du PSG pourrait également devoir se passer d'Houssem Aouar, passé de persona non grata à cadre du vestiaire depuis l'arrivée de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais.

À en croire les informations révélées par L'Équipe ce jeudi, Houssem Aouar souffre d'une contracture aux ischio-jambiers et pourrait manquer la réception de l'OGC Nice demain. Tandis que le staff médical de l' OL fait tout pour que le milieu de terrain soit bel et bien opérationnel pour cette rencontre, Laurent Blanc doit tout de même se préparer à une éventuelle absence de l'international français.