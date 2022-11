OL : Après Boateng, un autre forfait annoncé face à l'OGC Nice

Publié par Enzo Vidy le 09 novembre 2022 à 19:39

En conférence de presse aujourd'hui pour évoquer la réception de Nice, l'entraîneur de l' OL a annoncé un autre forfait après Jérôme Boateng.

Les nouvelles ne sont pas très bonnes à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Déjà impacté par l'absence de Jérôme Boateng face au Gym vendredi, Laurent Blanc a déclaré que Jeff Reine-Adelaïde n'avait pas pris part à l'entraînement aujourd'hui suite à une gêne ressentie derrière la cuisse, avant de confirmer le forfait de son milieu de terrain pour la réception de l'OGC Nice au Groupama Stadium.

"Jeff a subi un petit traumatisme derrière la cuisse et est forfait pour Nice". Le coach lyonnais a également fait un point concernant le reste du groupe, et a évoqué l'état de santé de Corentin Tolisso ainsi que celui de Johann Lepenant. "Corentin est dans une période de reprise collective qui va lui faire du bien. Johann s'est fait marcher sur le pouce et avait un vrai problème hier, ça allait beaucoup mieux aujourd'hui mais c'était encore difficile qu'il sort et qu'il enfile les crampons". Toutefois, il est assez probable de voir Johann Lepenant être de la partie face à l'OGC Nice au vu de sa blessure relativement légère.

OL : Un dernier test avant la reconstruction

Face aux Aiglons vendredi soir, la partie ne sera pas simple pour les hommes de Laurent Blanc. Le Gym reste sur une série de six matchs sans défaites et semble avoir repris confiance depuis deux semaines. Pour les Gones, la défaite face à l'OM à laisser quelques traces dans les têtes. Cependant, l' OL a l'occasion de se rattraper devant son public en allant chercher trois points qui pourraient faire beaucoup de bien aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette.

Ensuite, c'est une longue trêve qui attend Laurent Blanc et ses joueurs. Une coupure d'un mois et demi qui va permettre au technicien lyonnais de bâtir quelque chose de nouveau tout en travaillant sur ce qui fait défaut à l' OL depuis le début de la saison afin de revenir plus armé que jamais, et d'essayer d'accrocher une place européenne en fin de saison.