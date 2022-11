Stade Rennais Mercato : Un premier renfort d’hiver déjà acté au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2022 à 18:35

Bruno Genesio, l’entraîneur du Stade Rennais, peut déjà compter sur un renfort de taille pour la seconde moitié de saison. Un milieu va revenir au SRFC.

Gravement blessé à la cheville depuis le 11 septembre dernier après un début de saison en grande trombe avec le Stade Rennais, Baptiste Santamaria devrait effectuer son retour à la compétition plus tôt que prévu. En effet, à la faveur d’une interview accordée à la chaîne TVR35, le milieu de terrain français de 27 ans a ouvertement annoncé qu’il sera à nouveau opérationnel avant février 2023.

« Un retour en février/mars ? Non je vais arriver avant ! Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. On bosse bien, mais il faut aussi prendre le temps pour solidifier la cheville. Une fois que ce sera fait, je ne m'inquiète pas. Je vais tout faire pour revenir à mon meilleur niveau », a affirmé Santamaria. D’ailleurs, le protégé de Bruno Genesio fera partie du groupe du SRFC qui va se rendre au Portugal pour un stage durant la Coupe du Monde au Qatar.

Stade Rennais Mercato : Santamaria évoque sa convalescence au SRFC

Après deux mois d'absence, Baptiste Santamaria a repris la marche et devrait reprendre la course d'ici la fin du mois de novembre avec le Stade Rennais. Après la trêve hivernale, le SRFC pourrait ainsi compter un énorme renfort dans ses rangs.

« Au début, il y avait beaucoup de piscine pour réapprendre à marcher, tout simplement. Il fallait que je retrouve tous mes nerfs. Juste bouger mes orteils, c'était une mission. À côté de ça, il fallait faire du renforcement pour récupérer ce que j'ai perdu en muscle et beaucoup de soins. Aujourd'hui, je marche normalement. Malheureusement, il y a un délai pour que les ligaments se soignent bien et se solidifient. Il y a un délai avant de pouvoir recourir, je dois attendre trois semaines. Une fois que la course aura repris, je vais pouvoir travailler les appuis et tout va s'enchaîner très vite », a confié l’ancien milieu d’Angers SCO.