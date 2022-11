Stade Rennais-Toulouse : Le groupe de Montanier pour défier le SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2022 à 21:35

Ce samedi, le Stade Rennais reçoit Toulouse FC pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe de Philippe Montanier pour défier le SRFC.

Avec le Stade Rennais de Bruno Genesio, l’équipe de Philippe Montanier enchaîne un match d’affilé contre un sérieux candidat à l’Europe après le RC Lens (défaite 3-0) et l’AS Monaco (défaite 0-2). Le Toulouse FC sera donc l’outsider, demain à 21 heures, au Roazhon Park. De son côté, le Stade Rennais reste sur une série de 16 matchs sans défaite, et les hommes de Bruno Genesio ne comptent pas s’arrêter là. Troisième de Ligue 1, le SRFC accueille le douzième au classement en bon favori. Toutefois, les Bretons, qui n’ont plus gagné depuis leurs deux dernières sorties face au LOSC et Larnaca devront renouer avec la victoire.

Les Violets n’ont plus gagné depuis le 16 octobre face à Angers et le TFC n’a surtout remporté qu’un déplacement depuis le début de la saison, à Troyes (0-3) le 14 août dernier. Mais les Toulousains devront faire face aux assauts de la deuxième meilleure attaque du championnat (29 buts marqués) derrière le Paris Saint-Germain. Amine Gouiri (6 buts) et Martin Terrier (12 buts) sont les principaux dangers des troupes bretonnes. Le deuxième cité est d’ailleurs incertain pour cette rencontre face à Toulouse.

Birger Meling, Baptiste Santamaria et Warmed Omari sont quant à eux forfaits. Du côté du TFC, ce match est l’occasion de stopper la série de défaites. En cas de victoire ou même de nul, Toulouse consoliderait sa place dans le ventre mou du championnat. En revanche, si les Violets perdent, ils risquent de voir Troyes (13e) et Montpellier (14e) revenir à leur hauteur. Pour ce match, le TFC devra faire sans Theocharis Tsingaras. Le milieu de terrain grec vient de se faire opérer d’une pubalgie.

Les 22 de Toulouse FC pour affronter le SRFC

Gardiens : Dupé, Haug, Himeur

Défenseurs : Costa, Diarra, Desler, Keben, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Zandén

Milieux de terrain : Chaibi, Dejaegere, Genreau, Spierings, Van den Boomen

Attaquants : Aboukhlal, Birmancevic, Begraoui, Dallinga, Onaiwu, Ratao.