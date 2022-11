OL - OGC Nice (1-1) : La réaction surprise de Favre après le nul

Publié par Ange A. le 12 novembre 2022 à 03:05

Entraîneur de l’ OGC Nice, Lucen Favre a livré son analyse après le match nul ramené vendredi par les Aiglons contre Lyon (1-1).

Pas de deuxième victoire de rang pour l’ OGC Nice en championnat. Vendredi, le Gym a été contraint au partage des points sur la pelouse du Groupama Stadium. L’OGCN a ramené un point de son déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-1). Nicolas Pépé a ouvert le score pour les Aiglons. Alexandre Lacazette lui a répondu sur un penalty transformé en fin dematch. Accroché par l’OL, Nice manque l’occasion de doubler son adversaire du soir au classement. Le club azuréen cale à la 9e place et reste à un point de Lyon. Entraîneur du Gym, Lucien Favre s’est exprimé au sortir de cette rencontre. Le technicien suisse est ravi de la performance des siens.

OL - OGC Nice : Lucien Favre positive après le nul contre Lyon

L’entraîneur de l’ OGC Nice se satisfait du visage affiché par ses poulains contre l’Olympique Lyonnais. Il refuse de faire une fixation sur le penalty accordé en fin de match aux Gones. « Il ne faut pas rester fixé sur ce penalty. C’est le football et parfois c’est difficile. Lorsqu'on revoit les images, il n’y a clairement pas de fautes. Mais l’erreur n’est pas là, elle est quarante secondes avant quand on perd le ballon. Je suis très content car on a osé jouer, on s’est créé des occasions et on pouvait gagner ce match », a-t-il confié selon les propos relayés par L’Équipe.

Lucien Favre reconnaît néanmoins que « il y a encore beaucoup de travail » à réaliser. Le technicien helvète compte notamment corriger le manque de réalisme souvent affiché par ses poulains. La prochaine trêve internationale permettra de corriger ces lacunes. Nice va retrouver la compétition le 28 décembre avec la réception du RC Lens, dauphin actuel du PSG.