FC Nantes : Kombouaré prend une importante décision avant Ajaccio

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2022 à 14:45

Suspendu par la LFP, Kombouaré avait pointé une décision injuste. Mais avant le match du FC Nantes contre l’AC Ajaccio, dimanche, il a changé son discours.

Antoine Kombouaré, entraineur du FC Nantes, a été sanctionné par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), en raison de ses propos à l’encontre des officiels du match contre l’OGC Nice (1-1), le 23 octobre dernier. Il a écopé d'un match de suspension ferme et deux matchs avec sursis, cette semaine. Réagissant à la décision de la LFP, il avait déclaré : « Je considère que c'est une injustice […]. Mes propos ont sûrement été un peu forts, mais l'arbitre qui ne m'a pas dit la vérité lui n'est pas sanctionné ».

Le coach du FCN purgera cette sanction après la trêve de la coupe du monde 2022, car la décision de la Ligue prend effet à partir du mardi 15 novembre. Il sera donc sur le banc de touche des Canaris, ce dimanche (15h), lors de la venue de l’AC Ajaccio au stade de la Beaujoire.

FC Nantes : Antoine Kombouaré a appris de son erreur

Avant le match de la 15e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré est revenu sur déclaration, mais sur un ton plus calme et responsable. Il a pris une décision qui va dans le sens de « son devoir d'exemplarité », en tant qu'éducateur. Il avoue avoir tiré la leçon de l'épisode niçois et de sa suspension. « Je respecte la décision de la commission. Et aujourd’hui, ma situation n’est pas importante. Ce qui m’importe, c’est que le FC Nantes remonte au classement […]. Je ne parle plus de l’arbitrage parce que j’ai appris », a confié le technicien kanak en conférence de presse d’avant-match.

Pour rappel, Antoine Kombouaré avait contesté durement les décisions arbitrales lors du match OGC Nice - FC Nantes (1-1), de la 12e journée de Ligue 1. Il avait traité François Letexier de menteur. « Les menteurs, pour moi ils n’ont rien à foutre dans le football. »