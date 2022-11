OGC Nice Mercato : Favre exprime une frustration sur son avenir

Publié par Ange A. le 13 novembre 2022 à 00:07

Au sortir du match nul de l’ OGC Nice contre Lyon (1-1), Lucien Favre a été interrogé sur son avenir. Le Suisse a exprimé sa frustration.

L’ OGC Nice a terminé la première partie de saison sur un match nul. En dépalcement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais vendredi en ouverture de la 15e journée, Nice a été accroché par les Gones (1-1). Un penalty controversé accordé aux Lyonnais a privé le Gym des trois points. Après la rencontre, Lucien Favre a éludé ce fait de jeu pour saluer la performance des siens. Outre le résultat de la rencontre, le technicien suisse a été relancé sur la question de son avenir en Côte d’Azur. Malgré les investissements de sa direction, le club azuréen occupe provisoirement la 9e place au classement. De quoi jeter un froid sur les ambitions et même le futur de son entraîneur. Lequel a affiché son agacement sur cette dernière question.

OGC Nice Mercato : La colère de Lucien Favre après Lyon

Interrogé sur son avenir à l’ OGC Nice, Lucien Favre a répondu sans ambages. Frustré, le technicien helvète espère ne plus être relancé sur le sujet à l’avenir. « Je vais répéter une nouvelle fois, et essayez de l’inscrire définitivement dans votre cerveau, nous avons un projet sur deux ans, pas quatre mois, pour jouer la Ligue des Champions et concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais il y a du travail et il nous manque des choses... », a indiqué le coach de l’OGCN au micro de Prime Video.

Relancé sur le prochain mercato du Gym, le successeur de Christophe Galtier a préféré rendre le micro et se retirer. De quoi exprimer son exaspération sur des questions aussi sensibles. Accroché par Lyon, Nice défiera le RC Lens pour son retour en championnat le 28 décembre. Les Sang et or ont conforté leur place de dauphin du PSG ce samedi en dominant Clermont (2-1).