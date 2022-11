AJ Auxerre : Benoit Costil lance un sérieux avertissement au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2022 à 09:55

Ce dimanche, l’AJ Auxerre se déplace sur le terrain du PSG pour la 15e journée de Ligue 1. Pour ce match, Benoit Costil a tenu à prévenir les Rouge et Bleu.

Si les internationaux sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar, qui s’ouvre le 20 novembre prochain, craignent une blessure à quelques jours de cet événement mondial, ceux du Paris Saint-Germain devront bien faire attention ce dimanche après-midi contre l’AJ Auxerre. Présent en conférence de presse samedi, le gardien de but du club auxerrois, Benoit Costil, a très clairement annoncé que, loin de vouloir faire du mal à ses adversaires, les hommes de Christophe Pélissier n’ont pas l’intention de ralentir le rythme.

« Est-ce qu’on a peur de blesser des joueurs ? Non. Nous, on a un match à jouer, un objectif de fin de saison, avec des objectifs chaque week-end. Ce match il faut qu’on le joue, nous on n’a pas de Coupe du monde. Maintenant, il est évident qu’on ne souhaite pas de blessure de qui que ce soit à Paris, que ce soit Kylian Mbappé ou n’importe quel autre joueur », a déclaré Benoit Costil avant d’annoncer la couleur pour le résultat du match de cet après-midi.

« On souhaite qu’ils arrivent à la Coupe du monde dans les meilleures dispositions possibles. Mais s’ils pouvaient aller en Coupe du monde avec une non-victoire pour leur dernier match avant la trêve, ce ne serait pas plus mal », a ajouté l’international français de 35 ans. Le PSG est donc prévenu.

Le groupe de l’AJ Auxerre pour affronter le PSG

Gardiens : Léon, Costil

Défenseurs : Bernard, Jubal, Mensah, Coeff, Joly, Jeanvier, Bain

Milieux de terrain : M’Changama, Hein, Camara, Perrin, Touré, Ruiz, Sakhi, Autret, Raveloson

Attaquants : Da Costa, Niang, Sinayoko, Charbonnier, Dugimont.