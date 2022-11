ASSE Mercato : Nouvelle révélation de taille sur la Vente ASSE !

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2022 à 15:45

Unique solution pour l’AS Saint-Étienne, mal en point sportivement et économiquement, la Vente de l’ ASSE cale depuis longtemps. La raison est connue.

En pleine crise sportive et économique, l’AS Saint-Étienne attend toujours la vente du club pour retrouver des couleurs. Malgré un été mouvementé et des négociations avec des acheteurs bien intéressés, aucun accord n’a été finalisé avec aucun investisseur. D’après les informations livrées par Romain Molina, les actuels co-propriétaires de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, se montreraient très gourmands au niveau financier.

« Dire que les dirigeants de Saint-Étienne, si confiants en préparation, pensaient vendre quelques joueurs cet hiver pour faire rentrer un peu d'argent.. Ils réclament toujours des sommes folles pour lâcher le club. Qu'ils se méfient : à ce rythme, ils vont devoir partir sans rien », a expliqué le journaliste d’investigations. Une situation qui commence à agacer certains anciens du club stéphanois.

Mercato ASSE : Caïazzo et Romeyer directement interpellés

Si les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé leur intention de céder l'AS Saint-Étienne depuis plusieurs mois, rien ne semble se concrétiser alors que les Verts s’enfoncent semaine après semaine. Une situation qui agace Damien Perquis. Pour Peuple-Vert, l’ancien joueur des Verts a ouvertement interpellé les deux propriétaires du club ligérien.

« Aujourd’hui, les deux présidents cherchent à vendre. Il n’y aura plus d'investissement de leur part. Alors oui, pour retrouver la lumière et la place que ce club mérite, il faudra une vente (…) C’est pour moi le plus important. Sans oublier les moyens même si on le voit parfois, investir pour investir ne garantit pas forcément les résultats », assure Damien Perquis.