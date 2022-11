RC Lens : L'importante annonce de Haise pour le mercato

Publié par Ange A. le 14 novembre 2022 à 03:11

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise a donné la tendance pour le prochain mercato des Sang et or, dauphins du PSG à la trêve.

Le Racing Club de Lens réalise l’un des meilleurs débuts de saison de son histoire. En raison de la Coupe du monde, une trêve du championnat sera observée jusqu’en fin décembre. Le RC Lens a conforté sa place de dauphin avant cette coupure. Les Sang et or ont dominé le Toulouse FC (2-1) samedi à Bollaert lors de la 15e journée. Au sortir de cette victoire, Franck Haise a notamment été invité à s’exprimer sur le mercato de Lens. Le coach nordiste ne souhaite plus perdre d’éléments importants. Il admet toutefois que cela sera difficile. « On a été attaqué depuis 3 ans et on le sera encore. Niveau budget, on est petit, forcément qu’il y aura des clubs intéressés, ça fait partie du foot. Ça ne changera pas. Je n’ai pas la garantie que tous vont rester », a indiqué le tacticien en conférence de presse.

RC Lens Mercato : Des recrues cet hiver, la réponse de Haise

Alors qu’il souhaite conserver ses éléments cet hiver, l’entraîneur du Racing Club de Lens n’exclut pas des renforts. Il estime en effet que des postes doivent encore être doublés. « On veut garder tous nos joueurs et même peut-être essayer de renforcer l’équipe. Au moins sur un poste, on a des besoins vu les blessures, mais on a déjà un vrai groupe, il faut faire les choses correctement », a déclaré Franck Haise.

Julien Le Cardinal pourrait être la prochaine recrue des Sang et or. Le club artésien est en quête d’un renfort pour compenser la grave blessure de Jimmy Cabot. Le latéral lensois a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. Selon les informations de L’Équipe, le club nordiste souhaite signer le défenseur du Paris FC en tant que joker médical. Les négociations avec l’écurie de Ligue 2 seraient d’ailleurs proches d’aboutir au transfert de Le Cardinal à Lens. Un montant de 4 millions d’euros est notamment évoqué pour la signature du défenseur de 25 ans.