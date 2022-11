RC Lens : Trois cadres du RCL vont disputer la Coupe du Monde

Publié par Enzo Vidy le 14 novembre 2022 à 15:37

Récompensés de leur bon début de saison, trois cadres du RC Lens ont été sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde avec leurs sélections respectives.

En s'imposant à domicile face à Clermont 2-1 samedi après-midi, les Sang et Or ont conforté leur deuxième place avant la trêve internationale. Les Lensois ont réalisé une première partie de saison quasiment parfaite et n'ont concédé qu'une seule défaite en championnat à Lille le 9 octobre dernier. Avec ce nouveau succès face au CF63, les hommes de Franck Haise restent sur cinq victoires consécutives en Ligue 1. Et pour l'entraîneur du RCL, ce magnifique début de saison n'est pas la seule satisfaction qu'il peut ressentir à l'égard de ses joueurs.

En effet, trois cadres du RC Lens ont été sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde au Qatar qui débute dimanche prochain. Il s'agit tout d'abord de Loïs Openda, attaquant du RCL, qui réalise un bon début de saison avec sept buts inscrits en 15 rencontres et qui a été sélectionné avec la Belgique. On retrouve également le milieu polonais Przemyslaw Frankowski qui ne cesse d'impressionner au poste de piston droit et qui sera du voyage avec la Pologne pour le Mondial. Enfin, Salis Abdul Samed a appris ce matin même qu'il serait du voyage avec le Ghana.

RC Lens : À quoi s'attendre pour la deuxième partie de saison ?

Quasiment intouchable dans cette première partie de saison, le RC Lens semble capable de tenir sur la durée. Mais avec la longue trêve et les trois titulaires qui disputeront la Coupe du Monde, la deuxième partie de saison pourrait s'avérer plus difficile que la première. L'année dernière déjà, les Lensois avaient accusé le coup dans le sprint final qui les avaient privés d'une place européenne.

Cependant, le collectif Sang et Or semble mieux armé cette saison et devrait se renforcer lors du mercato hivernal afin de mieux gérer la suite de la saison. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert pour que le RC Lens fasse vivre une saison exceptionnelle à son public qui se met même à rêver de titre d'ici la fin du championnat.