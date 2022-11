ASSE : Deux mauvaises nouvelles avant la reprise en décembre

Publié par ALEXIS le 14 novembre 2022 à 19:11

Dernière de Ligue 2, l’ ASSE va reprendre le championnat fin décembre, mais les nouvelles sont déjà mauvaises pour l'équipe de Laurent Batlles.

En crise, l’ ASSE va mettre la longue trêve de la Coupe du Monde à profit pour se remettre la tête à l’endroit. Cependant, la reprise s’annonce déjà mal pour l’équipe stéphanoise. Elle sera privée de deux joueurs importants, lors du déplacement au Parc des Sports d’Annecy. Il s’agit de Jimmy Giraudon, exclu d’un carton rouge direct lors du match perdu par l’AS Saint-Etienne contre Rodez (0-2), samedi, à Geoffroy-Guichard et de Jean-Philippe Krasso. L’attaquant et buteur de l’ASSE a écopé, lui, d’un carton jaune alors qu’il était en sursis. Il sera donc absent lors de la reprise, le lundi 26 décembre face au FC Annecy, en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Notons que Jean-Philippe Krasso avait manqué trois matchs consécutifs, à la suite d’un carton rouge à Sochaux. Il était ainsi absent lors de la défaite contre le Paris FC (0-2), la victoire des Stéphanois à Amiens SC (1-0) et leur élimination en Coupe de France par Rodez aux tirs au but. Revenu face au FC Metz, en Moselle, l’avant-centre de l’ ASSE avait été auteur d’un but contre son camp, au stade Saint-Symphorien. Son équipe s'était inclinée (3-2). Rien ne va donc pour le meilleur buteur de Sainté, en manque de réussite.

ASSE : Un mercato hivernal décisif pour sauver l'AS Saint-Etienne

Après le match contre Annecy, l’ ASSE affrontera le SM Caen, le vendredi 30 décembre, lors de la 17e journée du championnat. Ce match sera le dernier avant l’ouverture officielle du mercato hivernal. Une fenêtre qui s’annonce décisive pour le club ligérien, actuelle lanterne rouge de la Ligue 2. La direction des Verts doit en effet renforcer son équipe, afin d’éviter la relégation en National, lors de la deuxième moitié de saison. L’ ASSE aura besoin en priorité d’un attaquant de pointe décisif et de deux joueurs de couloir (à droite et à gauche), comme l’a annoncé Loïc Perrin, le coordinateur sportif.