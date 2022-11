Stade Rennais : Un record pour Benjamin Bourigeaud et le SRFC !

Publié par Enzo Vidy le 15 novembre 2022 à 15:15

Après son magnifique but face à Toulouse samedi dernier, Benjamin Bourigeaud s'est offert un super record avec le Stade Rennais.

S'il a connu un début de saison un peu délicat, Benjamin Bourigeaud est revenu en puissance ces dernières semaines. Sur les huit derniers matchs du SRFC, toutes compétitions confondues, le milieu de terrain Rouge et Noir s'est offert 2 buts et 6 passes décisives, ce qui fait de lui le joueur le plus prolifique des hommes de Bruno Genesio.

Cette série de l'ancien lensois constitue un record pour les Rennais sur la période contrôlée, à savoir de 1994 à aujourd'hui. Déjà homme providentiel du Stade Rennais la saison dernière, Benjamin Bourigeaud reste fidèle à ses principes sur cette première partie de saison. Il faudra désormais confirmer après la trêve pour le milieu de terrain rennais, afin d'aider son équipe à aller chercher une qualification en Ligue des Champions en fin de saison.

Stade Rennais : La deuxième partie de saison s'annonce palpitante pour le SRFC

Actuellement 3e du championnat, le Stade Rennais a réalisé une très bonne partie de saison. Et en ce qui concerne la deuxième partie, elle est déjà très attendue par les supporters Rouge et Noir. En effet, pour ce qui est de la Ligue 1, les Rennais reçoivent l'OGC Nice et le PSG au mois de janvier. Ensuite, il y aura le retour de la Ligue Europa au mois de février avec un match très attendu face au Shakhtar Donetsk pour aller chercher une qualification en 8es de finale, et se mettre à rêver d'une incroyable épopée européenne.

En attendant, les joueurs de Bruno Genesio qui ne participent pas à la Coupe du Monde vont pouvoir se reposer un peu, avant d'attaquer une nouvelle préparation intense afin d'être prêts physiquement pour les prochaines échéances qui attendent le Stade Rennais.