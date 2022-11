PSG Mercato : Lionel Messi fait une annonce glaciale sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 16 novembre 2022 à 12:37

Alors que le PSG aimerait le garder jusqu’à sa retraite, Lionel Messi a fait une annonce inquiétante sur la suite de sa carrière.

Recrue surprise de l’été 2021, Lionel Messi réalise une seconde saison plus aboutie au Paris Saint-Germain. Auteur de 12 buts et 14 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant argentin a retrouvé son niveau après un premier exercice compliqué en Ligue 1. À tel point que les dirigeants du PSG aimeraient le voir parapher un nouveau contrat jusqu’en juin 2024, alors que l’actuel engagement signé en août 2021 expire l’été prochain.

Selon la presse espagnole et française, LionelMessi pourrait continuer à percevoir les 40 millions d’euros annuels, qu’il touche actuellement, s’il accepte l’offre de Nasser Al-Khelaïfi pour rester en France. Pas forcément opposé à l’idée de poursuivre sa carrière, le septuple Ballon d’Or semble tout de même avoir des doutes sur sa capacité à rester au top encore plusieurs années.

PSG Mercato : Lionel Messi envisage déjà la fin

À 35 ans révolus, Lionel Messi attend la fin de la Coupe du Monde au Qatar pour prendre une décision concernant la suite de sa carrière et la proposition du Paris Saint-Germain de le voir prolonger pour deux saisons supplémentaires. Cependant, dans une interview à la CONMEBOL dirigée par son compatriote et ancien attaquant parisien Ezequiel Lavezzi, le partenaire de Neymar et Kylian Mbappé a ouvertement laissé entendre que sa retraite sportive n’est plus trop loin.

« J'adore jouer et j'en profite, la seule chose que j'ai faite de toute ma vie est de jouer au football. Je suis sûr que c'est lié même si je ne sais pas en quoi, mais je ne pense pas que je jouerai encore beaucoup », a déclaré Messi, jetant ainsi un énorme froid sur les ambitions du Paris SG de le voir continuer encore jusqu’en 2024.