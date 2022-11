Real Madrid Mercato : Hazard donne un indice de taille sur son futur

Publié par Thomas G. le 16 novembre 2022 à 12:27

Barré par la forte concurrence, Eden Hazard est revenu sur sa première partie de saison au Real Madrid en donnant un indice de taille sur son futur.

Depuis son retour de blessure, Eden Hazard a été relégué sur le banc des remplaçants au Real Madrid. L’international belge est désormais derrière Marco Asensio, Rodrygo et Vinicius Jr dans la hiérarchie. Une situation difficile à vivre pour le capitaine de la sélection belge qui souhaite retrouver du temps de jeu avec les Merengues. Ces dernières semaines, plusieurs clubs sont venus aux nouvelles concernant sa situation. L’international belge intéresse notamment Newcastle et Aston Villa. Les Villans seraient disposés à accueillir l’ancien prodige de Chelsea dès cet hiver pour lui permettre de se relancer. Unai Emery aimerait associer Eden Hazard et Philippe Coutinho.

Son rendement et son physique souvent défaillants auraient convaincu les dirigeants du Real Madrid de se séparer d’Eden Hazard. Un départ de l’attaquant de 31 ans permettrait également aux Madrilènes de faire des économies importantes au niveau de la masse salariale. L’international belge souhaiterait rester toute la saison au Real pour prouver que sa place au sein de la Casa Blanca est méritée. Depuis son arrivée en 2019 dans la capitale espagnole, les blessures l’ont empeché de montrer toute l’étendue de son talent. En cas de départ d’Eden Hazard, le Real Madrid aurait déjà trouvé son remplaçant, les Merengues souhaiteraient recruter l’ailier géorgien, Khvicha Kvaratskhelia.

Real Madrid Mercato : Eden Hazard pourrait accepter de quitter le Real cet été

À l’heure actuelle, Eden Hazard est focalisé sur sa troisième Coupe du Monde avec la Belgique. Après une demi-finale en 2018, la sélection belge fait partie des outsiders de la compétition. Dans le même temps, Eden Hazard a répondu aux questions de Mario Cortegana au micro de Marca. L’ailier du Real Madrid a déclaré : « Je ne quitterai pas le Real Madrid en janvier, impossible. Mais cela pourrait être possible cet été. C'est au club de décider : s'ils veulent que je parte, je l'accepterai. » Eden Hazard ne devrait donc pas quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde, néanmoins cette saison pourrait être sa dernière avec les Merengues.