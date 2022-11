Mercato : Choc Real Madrid - Arsenal pour la perle Mauricio

Publié par Thomas G. le 16 novembre 2022 à 13:49

Habitué à recruter des pépites brésiliennes ces dernières années, le Real Madrid pourrait doubler Arsenal sur Mauricio, un espoir brésilien de 21 ans.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez a décidé de préparer l’avenir en rajeunissant l’effectif de Carlo Ancelotti. Depuis plusieurs saisons, les Merengues recrutent de jeunes joueurs prometteurs pour continuer de dominer le continent européen footballistiquement. Les Madrilènes ont notamment recruté Federico Valverde, Vinicius Jr, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga.

En parallèle, de nombreux joueurs brésiliens ont joué au Real Madrid et ont écrit l’histoire du club merengue. Ronaldo, Roberto Carlos, Marcelo dans le passé ou plus récemment Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao pour perpétuer la longue histoire des Brésiliens avec le Real Madrid.

Dans cette optique, les Madrilènes souhaiteraient recruter un nouveau talent brésilien l’été prochain. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, le Real Madrid surveille Mauricio. Les Merengues ont envoyé des scouts pour voir les derniers matchs de l'attaquant de 21 ans. Mauricio est l’une des révélations du championnat local où il est considéré comme un futur joueur de la Seleçao.

Real Madrid Mercato : Le Real va en découdre avec Arsenal pour Mauricio

Le Real Madrid pourrait rapidement passer à l’action pour recruter Mauricio. Les Madrilènes veulent avant tout éviter que son prix grimpe dans les prochains mois du fait de la concurrence qui pourrait se renforcer. Arsenal FC est déjà très intéressé par l’espoir brésilien et les Gunners ont également envoyé des scouts pour le superviser. Selon Goal Brésil, l’Internacional a même déjà reçu deux offres concrètes pour Mauricio, une en provenance du Brésil et une offre d’un club européen.

En parallèle de la succession de Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid doit préparer la succession de Karim Benzema. Les Madrilènes pistent pour ce faire Erling Haaland et Youssoufa Moukoko. Mauricio pourrait être une troisième option.

L’espoir de l’Internacional est un attaquant moderne très polyvalent. Sa qualité technique et son agilité lui permettent de jouer aussi bien sur les côtés ainsi que dans l’axe. À 21 ans, Mauricio pourrait faire le grand saut en janvier en quittant son Brésil natal pour rejoindre le Real ou Arsenal.