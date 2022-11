Real Madrid : Karim Benzema veut « ramener la Coupe à la maison »

Publié par Dylan le 13 novembre 2022 à 16:15

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema s'est confié sur ses ambitions en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Objectif 3ème étoile pour le Ballon d'Or 2022.

Tout un peuple compte sur lui. Nommé récemment Ballon d'Or 2022, Karim Benzema fait le bonheur des Français. Le buteur phare du Real Madrid est dans une forme olympique depuis plusieurs saisons, marquant un nombre de buts colossal et en étant décisif pour ses partenaires. C'est donc fort logiquement que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Équipe de France, l'a appelé à disputer la Coupe du Monde au Qatar. Pour rappel, celle-ci se déroulera du 20 novembre au 18 décembre, soit la veille de l'anniversaire de Benzema.

Dans un entretien pour Téléfoot, l'attaquant de 34 ans a montré sa joie de prendre part à la plus prestigieuse des compétitions internationales : « Pas de stress mais envie de commencer, de participer. Pouvoir montrer ce qu'on peut faire sur un terrain devant des millions de personnes qui attendent cet événement. Et voilà de représenter la France, montrer que je mérite d'être dans cette équipe de France » a-t-il déclaré au micro du journaliste Frédéric Calenge.

Karim Benzema (Real Madrid) veut aller chercher la 3ème étoile pour la France

Karim Benzema rêve de remporter la Coupe du Monde, et il ne le cache pas. Cependant, le buteur aux 97 sélections avec les Bleus s'est montré lucide au micro de Téléfoot : « On est un groupe. Tous les matches sont des finales, donc il faut gagner tous les matches. Et après, plus on va se rapprocher, plus là tu pourras penser à : « Faut gagner » ». Alors que le milieu de terrain de l'Équipe de France sème le doute chez les supporters par son manque d'expérience, Benzema préfère donc privilégier l'union des Bleus en vue de la Coupe du Monde.

Auteur de 5 réalisations en 7 matchs de Liga, il n'a rien perdu de son efficacité, et ce malgré une blessure aux ischio-jambiers qui le poursuit depuis le 22 octobre dernier. Également interrogé sur son nouveau statut de détenteur du Ballon d'Or avant de disputer la Coupe du Monde, le leader du Real Madrid s'est montré ravi : « C'est encore plus beau, ça montre tout le travail que j'ai fait. Cela va me permettre de montrer encore plus pourquoi j'ai mérité ce trophée-là » a-t-il confié auprès de Téléfoot. Et pourquoi pas de ramener la Coupe à la maison.