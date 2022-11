Real Mercato : L'énorme aveu d'Eden Hazard avant le Mondial

Publié par Ange A. le 17 novembre 2022 à 03:37

En préparation pour la Coupe du monde, Eden Hazard a fait une annonce sur ce Mondial. Il est revenu sur sa situation au Real Madrid.

Recruté contre 115 millions d’euros en 2019, Eden Hazard n’est jamais parvenu à justifier le montant de son transfert. Le Diable rouge aux 122 sélections (33 buts) enchaîne les saisons de galère chez les Merengues. Cette saison l’ancien Lillois n’a d’ailleurs disputé que 6 rencontres (229 minutes) pour un but et une passe décisive. Malgré ces statistiques, il fait partie des joueurs convoqués pour la Coupe du monde. Dans un entretien à Marca, l’attaquant belge est revenu sur ses années difficiles au Real. Il justifie notamment sa situation chez le champion d’Europe en titre. Entre les blessures, le Covid et le confinement, l’ancien Blue estime ne pas avoir été gâté.

« Je ne pense pas avoir échoué. […] Il y a des moments dans la vie où on a un peu moins de chance avec un match, une blessure... et il faut comprendre son mode de vie. On peut changer les choses dans la vie, mais je pense que beaucoup étaient dues à la malchance, un peu à cause du coronavirus, un peu à cause du confinement », a confié l’international belge avant d’évoquer ses ambitions.

Real Mercato : Eden Hazard donne rendez-vous au Qatar

Eden Hazard estime également qu’il n’a pas eu sa chance avec le Real Madrid. Il déplore ainsi son faible temps de jeu. Malgré tous ces aléas, le joueur de 31 ans entend réaliser une grande Coupe du monde avec sa sélection. Histoire de faire taire les critiques à son encontre et envoyer un message fort à Carlo Ancelotti, le coach des Merengues.

« Je dois montrer et prouver à tout le monde que je peux encore jouer au football. Les gens doutent, mais pas moi […] C’est normal que les gens doutent. Je n’ai pas joué beaucoup en trois ans », a lâché l’attaquant belge désormais attendu au tournant. Pour rappel, la Belgique est logée dans la poule avec F avec le Canada, le Maroc et la Croatie.