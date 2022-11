RC Lens : Mauvaise nouvelle confirmée pour une recrue du RCL

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2022 à 03:38

Une recrue estivale du RC Lens a confirmé une mauvaise nouvelle la concernant. Blessée, elle ne sera pas opérationnelle avant l’année prochaine.

En manque de temps de jeu au RC Lens, Adam Buksa (26 ans) est visité par la guigne. Il s’est blessé au pied comme l’avait fait savoir Franck Haise en conférence de presse la semaine dernière. En effet, l’attaquant en provenance de New England Revolution (MLS) s’était blessé à la cheville avec la sélection de Pologne. Il était resté indisponible quelques semaines, après son arrivée au RCL, avant de disputer son premier match, le 9 septembre contre Troyes, lors de la 7e journée de Ligue 1. Manque de pot pour Adam Buksa, il a été victime d’une rechute à la même cheville, après 4 brèves apparitions en championnat (59 minutes). Depuis son entrée en jeu contre le LOSC à Lille (à la 77e), le 9 septembre, l’international polonais (9 sélections, 5 buts) n’a plus foulé la pelouse en Ligue 1.

RC Lens : Adam Buksa va se faire opérer de la cheville

Ce jeudi, le N°9 des Sang et Or a confirmé, après des examens, qu’il va se faire opérer dans les prochains jours. « Ces derniers mois ont été difficiles à gérer avec une blessure au pied. Je faisais de mon mieux pour être prêt avec le RC Lens et pour le Mondial, mais malheureusement, ça n’a pas fonctionné. Il y aura une opération la semaine prochaine. Je serai de retour l’année prochaine. Et de plus en plus fort », a fait savoir Adam Buksa, via son compte Instagram. L’imposant avant-centre(1,93 m) devrait rester indisponible environ trois mois, si son opération se déroule sans complication. Son retour devrait se faire atour de février 2023.

Malgré l'absence de Buksa, Franck Haise ne devrait pas se faire de souci, car l'attaquant ne figure pas son équipe type au RC Lens depuis son arrivée en juillet 2022. Le coach du club nordiste a déjà ses buteurs Loïs Openda (7 buts), Florian Sotoca (6 buts, 5 passes) ou encore Wesley Saïd (5 buts) en attaque.