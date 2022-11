Real Madrid Mercato : Un accord important se précise en défense

Publié par Thomas G. le 18 novembre 2022 à 14:39

Très discret sur le marché des transferts, le Real Madrid pourrait se montrer actif en se séparant d'un international espagnol cet hiver.

La direction du Real Madrid se prépare à vivre un mercato hivernal mouvementé. Certains joueurs en manque de temps de jeu seront amenés à partir et Carlo Ancelotti souhaite garder un effectif de qualité. Dans cette optique, les Merengues pourraient recruter plusieurs joueurs cet hiver. En parallèle d'éventuels renforts, le Real Madrid pourrait se séparer d’un taulier dans les prochaines semaines. L’international espagnol Nacho Fernandez est l’un des joueurs les moins utilisés cette saison par Carlo Ancelotti. Le défenseur de 32 ans est également très courtisé sur le marché des transferts.

En 2018, l’international espagnol avait participé à la Coupe du Monde avec la Roja en se montrant décisif face au Portugal. Quatre ans plus tard, le joueur n'a pas été convoqué pour se rendre au Qatar avec l'Espagne. Le défenseur formé au Real est quatrième dans la hiérarchie, derrière Antonio Rudiger, David Alaba et Eder Militao. Nacho Fernandez pourrait donc quitter le Real Madrid cet hiver pour relancer sa carrière et retourner en sélection espagnole. Quelques mois après le départ de Marcelo, le Real Madrid pourrait de nouveau perdre un élément important du vestiaire madrilène. Présent au club depuis 2011, Nacho Fernandez a participé à l'âge d'or du Real Madrid, en remportant 5 Ligues des Champions avec les Merengues.

Real Madrid Mercato : Nacho Fernandez est très courtisé

Le défenseur espagnol fait l’objet de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Selon les informations du journal AS, Wolverhampton et l’AS Rome sont intéressés par son profil. Nacho Fernandez a également reçu une offre en provenance de MLS. Le média espagnol précise qu’à l’heure actuelle, l’international espagnol souhaite poursuivre son aventure avec les Merengues. Son objectif est de convaincre ses dirigeants de prolonger son contrat qui expire en juin 2023.