FC Nantes : La Coupe du Monde commence mal pour Castelletto

Publié par Jules le 19 novembre 2022 à 03:06

Seul joueur du FC Nantes sélectionné pour la Coupe du Monde, Jean-Charles Castelletto et le Cameroun joueront leur premier match jeudi prochain.

La Coupe du Monde démarre très bientôt et un joueur du FC Nantes sera à l'affiche durant cette compétition. En effet, Jean-Charles Castelletto sera le seul joueur des Canaris à disputer la compétition à partir de la semaine prochaine avec le Cameroun. Placé dans un groupe assez difficile avec le Brésil, la Suisse et la Serbie, Castelletto et ses coéquipiers tenteront de se sortir de la poule G pour atteindre les 8es de finale du Mondial.

Titulaire au sein de la défense centrale des Lions Indomptables, le défenseur central du FC Nantes débutera la compétition dès jeudi prochain avec un premier match face à la Suisse, déjà décisif en vue d'une potentielle qualification pour la suite de la Coupe du Monde. Avant ça, le Cameroun se prépare à l'évènement avec un premier match amical contre le Panama afin de se mettre en confiance pour la suite.

FC Nantes : Le Cameroun de Castelletto concède le nul contre le Panama

Non qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar, le Panama semblait être un adversaire largement à la portée du Cameroun hier. Cependant, les hommes de Rigobert Song ne sont pas parvenus à s'imposer dans ce match. Si l'ancien Parisien Eric Choupo-Moting avait ouvert le score à la 48e minute, il n'aura fallu que 7 minutes au Panama pour égaliser et revenir à 1-1, score qui ne bougera plus dans ce match. Le défenseur du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto, était titulaire dans la défense camerounaise lors de cette rencontre amicale.

Avec ce match nul, les coéquipiers du défenseur du FC Nantes ne se sont pas mis dans les meilleures dispositions au moment d'aborder ce Mondial. Une déconvenue qui pourrait pousser Rigobert Song à appeler un autre joueur des Canaris, en la personne d'Ignatius Ganago, qui fait partie des réservistes de l'équipe du Cameroun.