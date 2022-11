Stade Rennais Mercato : Le SRFC en danger pour un crack d'Angers

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2022 à 12:36

Toujours à l’affût des opportunités du marché, le Stade Rennais envisage de recruter un grand talent d’Angers SCO, très convoité.

Qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa et solide troisième de Ligue 1 à la mi-saison, le Stade Rennais a rempli ses objectifs pour le moment, même si le contenu dans le jeu a souvent été critiqué. Le club breton compte donc profiter du prochain mercato hivernal pour apporter quelques réaménagements au sein de son effectif. La direction du SRFC ambitionne surtout de renforcer son entrejeu lors de cette période de transferts. Et pour ce faire, les dirigeants du Stade Rennais ont visiblement jeté leur dévolu sur le milieu central d’Angers SCO, Nabil Bentaleb.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC concurrencé pour Nabil Bentaleb

Malgré le début de saison catastrophique pour du club angevin, lanterne rouge du championnat, l’international algérien a su tirer son épingle du jeu. Capable d'évoluer aussi bien au poste de sentinelle, qu’en tant que numéro 10 grâce à ses qualités techniques, le milieu de terrain polyvalent est l'une des rares éclaircies du SCO. Et ses prestations en Ligue 1 ont rapidement attiré l’attention du SRFC. Comme l’indique Foot Mercato, l’entraîneur rennais Bruno Genesio et sa direction apprécient fortement le polyvalent de l’ancien joueur du Schalke 04 et voudrait le recruter dès cet hiver.

De son côté, Nabil Bentaleb serait même enclin à un départ d’Angers dès cet hiver, ce qui fait les affaires du Stade Rennais. Toutefois, les Bretons ne sont pas les seuls sur ce coup. Toujours selon la source, le LOSC et l’Olympique Lyonnais sont également cités parmi ses courtisans. En quête de renfort pour compenser la longue absence de Amine Harit, l’ OM de Pablo Longoria se serait aussi immiscé dans le dossier avec la ferme intention de rafler la mise. Les dirigeants marseillais auraient même une vraie envie de passer à l’offensive pour le joueur du SCO.

Deux autres clubs de Serie A, qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions, seraient aussi sur ses traces. Si leur identité n’a pas été précisée par la source, autant dire tout de suite que le Stade Rennais devra faire à une rude concurrence pour la signature de Nabil Bentaleb. Pour l’heure, le dossier est toujours ouvert, mais aucune avancée significative n'a eu lieu ces derniers jours.