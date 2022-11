Mercato OM : Marseille vise une recrue surprise en défense

Publié par Timothée Jean le 22 novembre 2022 à 05:36

L’ OM s’active pour renforcer son effectif. En plus de deux renforts offensifs, les Phocéens se penchent sur l’arrivée d’une recrue en défense.

Éliminé de toutes compétitions européennes, l’ OM a terminé cette première partie de saison sur une bonne note en allant s’imposer sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3). Les Olympiens sont donc allés en vacances l’esprit tranquille, en attendant la reprise du championnat. Les hommes d’Igor Tudor auront un match décisif fin décembre avant de basculer sur le mercato de janvier. Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a d’ailleurs confirmé son intention d’attirer de nouveaux joueurs lors de cette période de transferts.

Mercato OM : Un nouveau défenseur central attendu à Marseille

Dans l'optique d’aller décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, la direction phocéenne et son entraîneur Igor Tudor ont en effet identifié les postes à renforcer cet hiver. Avec le départ quasiment acté de Gerson et la grave blessure d'Amine Harit, l' OM manquera de deux joueurs en attaque. Il faudra profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer ce secteur de jeu clé. Le président Pablo Longoria a affiché ainsi sa ferme volonté d’attirer au moins un nouveau milieu de terrain créateur en janvier prochain.

Le club phocéen ambitionne aussi d’attirer un nouvel avant-centre pour épauler Alexis Sanchez qui semble de plus en plus en plus esseulé sur le front de l’attaque marseillaise. C’est dans cette perspective que le nom de Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia M’Gladbach, est régulièrement ces dernières semaines à l’ OM. Et ce n’est pas tout, puisque les dirigeants marseillais se penchent aussi sur l’arrivée d’un nouveau défenseur en janvier prochain.

Malgré les arrivées d'Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, L’Équipe explique que la direction marseillaise est déjà à pied d’œuvre pour faire venir un nouveau défenseur central, sans dévoiler son identifié. Ces derniers jours, le nom de l'expérimenté joueur de la Lazio Rome Francesco Acerbi était évoqué, sans succès. Reste à savoir si les Marseillais réactiveront cette piste défensive. Pour l’heure, les dirigeants de l' OM semblent déterminés à renforcer un peu plus leur arrière-garde, émaillée par de récurrentes blessures.

Le quotidien sportif ajoute que le club phocéen suivra pour le moment avec attention l'état de forme d'Éric Bailly au cours des prochaines semaines. Freiné par des soucis physiques depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Manchester United, l'international ivoirien va profiter de la trêve liée à la Coupe du monde pour une meilleure récupération. Mais si un doute subsiste sur son état de santé, une recrue surprise devrait débarquer en défense en janvier prochain.