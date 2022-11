OL : Un cadre de l’Equipe de France fait un clin d'œil à Lyon

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2022 à 04:09

Interrogé par Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, Hugo Lloris a fait un clin d'œil à son ancien club, dans un article pour Nice-Matin.

Jean-Michel Aulas s’est prêté au jeu du journal régional, en interrogeant l’ancien gardien de but de l’ OL, Hugo Lloris, à qui le média a consacré un article, avant le match France-Australie, ce mardi à 20h. Le patron de l’Olympique Lyonnais a posé la question suivante au capitaine de l’Equipe de France : « As-tu une valeur apprise chez nous ou un souvenir de Lyon qui t'accompagne encore aujourd'hui ? » Dans sa réponse, le portier des Bleus a été élogieux envers le dirigeant et le club rhodanien.

« J'ai de la culture lyonnaise qui m'accompagne après quatre ans là-bas […]. Quand j'arrive à l' OL, je signe dans le plus grand club français de l'époque, le plus compétitif sur la scène européenne. J'ai découvert le rythme des matchs tous les trois jours, une exigence de chaque instant et cette culture de la gagne. Je n'en garde que de très grands souvenirs. J'étais un jeune niçois qui quittait le cocon et on ne pouvait pas mieux m'accueillir », a-t-il confié.

Hugo Lloris reconnaissant envers l' OL et son président

Arrivé à Lyon en 2008 en provenance du club de sa ville natale, l'OGC Nice, Hugo Lloris a défendu les couleurs des Gones jusqu’en 2012. Il a ensuite été transféré à Tottenham où il joue encore. Mais le gardien de but de 36 ans est reconnaissant envers l’ OL, qui a été la rampe de lancement de sa riche carrière. « Lyon fait partie de ma vie. J'aurais voulu gagner des titres, mais […]. J'ai gagné ma place en équipe de France à cette époque et pris beaucoup d'expérience dans ce grand club. Le garant de tout ça, c'était le président Jean-Michel Aulas. J'ai tellement de respect et d'estime pour son parcours », a-t-il souligné.