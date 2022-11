Mondial : Le Japon en ordre de bataille contre l'Allemagne, les compos !

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2022 à 12:20

Le Japon, au grand complet, entre en lice dans la Coupe du monde ce mercredi contre l'Allemagne, au stade international de Khalifa à Doha.

Dans le groupe E de la Coupe du monde, le Japon affronte l’Allemagne, ce mercredi à 14h. C’est la première fois que ces deux équipes vont se croiser. Les "Samouraï Blue" sont à leur septième participation au Mondial de football. Cette édition, ils se sont fixés un objectif plus élevé. Selon le sélectionneur, Hajime Moriyasu, son équipe vise les quarts de finale. Jusqu’ici, le Japon est sorti en 8e de finale à trois reprises, en 2002, 2010 et 2018. Au Qatar, les Japonais sont logés dans un groupe E très relevé avec l’Espagne et le Costa Rica, en plus de l’Allemagne. Une poule où La Roja et la Nationalmannschaft sont favorites.

Le Japon affronte l'Allemagne avec 8 joueurs évoluant outre-Rhin

Mais le Japon se réjouit de pouvoir compter sur une équipe au grand complet pour la compétition. En effet, les "Samouraï Blue" n’ont pas connu des blessés dans leur effectif, comme certaines sélections présentes à la Coupe du monde, notamment la France. De plus, ils ont dans leur sélection, 8 joueurs évoluant dans le championnat allemand, dont le capitaine, Maya Yoshida (Schalke 04). « On apprend énormément en jouant dans un pays plusieurs fois champion du monde », se réjouit Hajime Moriyasu. « On essaie de fournir des informations sur nos adversaires à nos coéquipiers. D'une manière générale, c'est gratifiant de voir un maximum de joueurs évoluant à l'étranger. » En dehors du contingent allemand, l’équipe japonaise compte trois joueurs de Ligue 1 : Junya Ito (Stade de Reims), Takumi Minamino (AS Monaco) et Eiji Kawashima (RC Strasbourg).

Où regarder Allemagne-Japon en streaming ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Allemagne (4 fois championne du monde) et le Japon sera donné ce mercredi 23 novembre à 14 heures (heure française), dans le Stadium Khalifa d’une capacité de 40 000 places. Pour suivre en direct ce premier match du groupe E, c’est seulement sur la chaîne beIN Sports 1. L'autre match du groupe E, qui oppose l'Espagne et le Costa Rica (à partir de 17h) est aussi prévu sur beIN Sports 1 et sur beIN Sports Connect en streaming.

Compo probable de l’Allemagne :

Gardien : Neuer

Défenseurs : Rüdiger, Süle, Kehrer, Raum

Milieux de terrain : Müller, Gündogan, Kimmich, Havertz, Musiala

Attaquant : Gnabry

Compo probable du Japon :

Gardien : Gonda

Défenseurs : Nagatomo, Yoshida, Sakai, Tomiyasu

Milieux de terrain : Minamino, Endo, Kamada, Morita

Attaquants : Ito, Maeda