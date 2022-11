PSG Mercato : Cristiano Ronaldo rêve de signer au Paris SG !

Publié par Thomas G. le 23 novembre 2022 à 13:09

Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Man United, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait s'engager au PSG après la Coupe du monde.

Hier soir, le monde du football a vécu un petit séisme avec l’annonce de la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le quintuple Ballon d’Or, qui s’apprête à disputer sa 5e Coupe du monde avec le Portugal, est désormais libre de tout contrat. Cette décision des dirigeants mancuniens offre une formidable opportunitée à Cristiano Ronaldo de se relancer à 38 ans. L’international portugais devrait animer le mercato hivernal et de nombreux clubs pourraient tenter leur chance après le Mondial. Cristiano Ronaldo aurait déjà choisi deux possibles destinations pour la suite de sa carrière.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’international portugais rêverait de signer avec le PSG et Chelsea. Une signature dans l’un de ces deux clubs permettrait à CR7 de pouvoir disputer la Ligue des Champions et de remporter des trophées. L’international portugais est libre, ce qui pourrait faciliter son arrivée chez les Blues ou au Paris Saint-Germain. En parallèle, Newcastle serait également intéressé par la venue du quintuple Ballon d’Or. Le roi d’Arabie Saoudite souhaiterait proposer 6 à 18 mois de contrat à Cristiano Ronaldo chez les Magpies, avant une arrivée dans le championnat saoudien. En acceptant cette offre, l’international portugais pourrait toucher plus de 300 millions d’euros.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo peut-il signer au Paris SG ?

La situation contractuelle de Cristiano Ronaldo pourrait changer la stratégie de recrutement du PSG lors du mercato hivernal. Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par QSI en 2011, Nasser Al-Khelaifi rêve de recruter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le président du club de la capitale a une occasion en or de réaliser son rêve et d’associer les deux légendes du football.

Néanmoins, à l’heure actuelle, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas recruter Cristiano Ronaldo. Une éventuelle arrivée de la star portugaise au PSG augmenterait dangereusement la masse salariale du club de la capitale. De plus, la signature de l’international portugais obligerait Christophe Galtier à changer son dispositif et chambouler l'équilibre du Paris SG.