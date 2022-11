LOSC : Une recrue de Lille se prépare spécialement pour la reprise

Publié par ALEXIS le 25 novembre 2022 à 01:37

Une recrue du LOSC fait son début de saison timide. Elle a donc décidé de faire une préparation spéciale pendant le Mondial, pour se mettre à niveau.

Recruté par le LOSC à Naples pendant le mercato d’été, Adam Ounas ne tourne pas encore à plein régime. Son début de saison avec le club nordiste est encore en dessous des attentes lilloises. Il le reconnait d’ailleurs et met les bouchées doubles pour y remédier pendant la deuxième moitié du championnat. Pour ce faire, le N°11 de Lille OSC a mis la trêve de la Coupe du monde 2022 à profit pour se préparer spécialement.

« Je dois perdre du poids, je ne suis pas encore physiquement à 100% », a-t-il fait savoir dans la Voix des Sports. Adam Ounas s’est mis au régime afin de retrouver son top niveau physique. « Hélène Defrance (diététicienne qui s'occupe désormais des joueurs de Paulo Fonseca) me prépare des menus, combien de grammes je dois manger le midi... Je suis son programme à la lettre. C'est un vrai plus. Avec elle, je vais gagner un mois si je fais attention », a-t-il expliqué.

LOSC : Cabella préféré à Ounas dans le rôle de meneur de jeu

Adam Ounas a disputé 10 matchs en Ligue 1 avec le LOSC et a été titulaire 7 fois avant l’arrêt du championnat en raison de Qatar 2022. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Polyvalent ailier, l’international algérien (20 sélections) est aussi très à l’aise comme meneur de jeu. Cependant, il n’a pas ce rôle au sein de l’équipe lilloise. L'entraineur Paulo Fonseca lui préfère Rémy Cabella (32 ans), une autre recrue estivale des Dogues. Ce dernier est auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 9 matchs disputés en L1 sous le maillot du LOSC, cette saison. Adam Ounas a donc intérêt à redoubler d’efforts s’il veut être à la hauteur de la concurrence et surtout relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile au Napoli.