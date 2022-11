PSG : Mondial, le verdict est tombé pour Neymar Jr

Publié par Ange A. le 25 novembre 2022 à 05:07

Sélectionneur du Brésil, Tite a tranché concernant Neymar Jr. L’attaquant du PSG est sorti sur blessure jeudi contre la Serbie.

Le Brésil n’a pas manqué son entrée en Coupe du monde. Jeudi, la Seleçao s’est contentée d’un doublé de Richarlison pour venir à bout de la Serbie (2-0). Grâce à ce succès, les Brésiliens prennent la tête de la poule G devant la Suisse. La Nati a dominé le Cameroun sur le plus petit des scores dans l’autre rencontre du groupe. Le succès des Auriverde a toutefois été entaché par la sortie sur blessure de Neymar Jr. Victime d’une entorse de la cheville droite suite à un tacle de Nikola Milenkovic. Après la rencontre, Tite, le sélectionneur de la Seleçao s’est voulu rassurant quant à l’état de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

PSG : Mondial, la grande annonce de Tite sur Neymar Jr

À en croire l’entraîneur du Brésil, la Coupe du monde Neymar Jr n’est pas compromise. Il salue d’ailleurs l’audace de son poulain qui est resté sur le pré malgré cette gêne. « Neymar a été touché durant le match, mais il a décidé de continuer à jouer pour aider l’équipe pendant onze minutes, c’est phénoménal [...] Je n’ai pas vu qu’il était blessé. Sur le deuxième but, on a vu qu'il sentait cette blessure. C’est là que je m’en suis rendu compte. Il a cette capacité à cacher ça. […] On a confiance. Il va continuer la Coupe du monde. Je répète : il va continuer à jouer la Coupe du monde », assure le technicien brésilien.

Âgé de 30 ans, Neymar Jr est l’une des grosses stars attendues à ce Mondial. Le Brésilien réalise un début de saison canon avec le Paris Saint-Germain. Avant de s’envoler pour le Qatar, il comptait 15 réalisations et 12 passes décisives en 21 apparitions avec le PSG. Reste à savoir s’il sera d’attaque pour le prochain match de la Seleçao lundi contre la Suisse.