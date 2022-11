OM Mercato : Ça s’agite dans tous les sens à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 25 novembre 2022 à 20:43

À l’ OM, la priorité de ce mercato sera avant tout de dégraisser un effectif pléthorique. Pablo Longoria s’active aussi pour boucler de belles signatures cet hiver.

Le visage de l’Olympique de Marseille a considérablement changé cette saison. De nouveaux renforts de taille, tels que Alexis Sanchez, Éric Bailly, Jonathan Clauss ou encore Jordan Veretout, sont arrivés et ont rapidement apporté une plus-value à l’effectif d’Igor Tudor. Ce recrutement ambitieux a visiblement été insuffisant pour permettre à l’ OM de se qualifier pour les huitièmes de finales de la Ligue des champions.

OM Mercato : Pablo Longoria prévoit un dégraissage à Marseille

Les Marseillais ont terminé à la dernière place de leur groupe et sont éliminés de toutes compétitions européennes. Fort de ce terrible fiasco européen, les dirigeants de l’ OM comptent profiter du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à leur effectif. Le club phocéen sera donc l’un des acteurs majeurs de ce mois de janvier 2023, notamment dans le sens des départs. D’autant plus que le président Pablo Longoria, confronté à un impératif économique, compte boucler quelques ventes de joueurs cet hiver. Et à première vue, Gerson sera le premier à quitter le navire marseillais dans les jours à venir.

En manque de temps de jeu, l’international brésilien n’a pas l’intention de passer l’hiver à Marseille. Il s’est déjà mis d’accord avec Flamengo sur la base de son futur contrat et espère que les négociations entamées entre les deux écuries aboutiront. L’ OM n’attendrait plus que 15 millions d’euros pour acter son transfert. Cette exigence financière retarde jusqu’ici la conclusion de cette opération. Et ce n’est pas tout, plusieurs joueurs du vestiaire marseillais sont également susceptibles de mettre les voiles en janvier. Il y a d’abord le dossier Cengiz Ünder.

Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor à Marseille, l’attaquant turc n’a pas très envie de s’en aller. Pourtant, il bénéficie de porte de sorties séduisantes en Turquie. Si le Galatarasay insiste pour sa signature, selon les informations du média turc Hürriyet, c’est bien le Besiktas qui a pris les devants dans ce dossier. La formation stambouliote se serait déjà renseignée sur la faisabilité de cette opération. Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec la sélection sénégalaise, Pape Gueye est, lui aussi, poussé vers la sortie.

La direction de l’ OM envisagerait de le céder dans l'espoir de toucher un joli chèque sur son départ. À l’instar de son compatriote Bamba Dieng, le milieu de terrain sénégalais ne semble pas enclin à un départ. Ce n’est pas le cas de Luis Suarez. En grande difficulté à l’Olympique de Marseille, l’attaquant colombien serait ouvert à l’idée de rejoindre Elche CF. Le club espagnol préparerait même une offre pour le recruter au plus vite. Cadix serait également en embuscade sur ce dossier.

OM Mercato : Une arrivée possible en défense centrale

Il faut dire qu’un départ de Luis Suarez cet hiver précipiterait la venue de son successeur à l’ OM. Pablo Longoria s’active dans ce sens, en activant la piste menant à Marcus Thuram. Le président marseillais, actuellement au Qatar, aurait fait du mondialiste tricolore l’une de ses cibles prioritaires pour cet hiver. Les Marseillais devront tout de même faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. L’Inter Milan et le Bayern Munich se seraient déjà positionnés pour le recruter. Des émissaires italiens seraient présentement au Qatar pour le convaincre de signer.

Dans le sens des arrivées, la direction de l’ OM espère aussi recruter un nouveau milieu offensif pour compenser la longue absence de Amine Harit. Le nom de Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) est évoqué. L’Équipe explique que la direction marseillaise ambitionne enfin de renforcer sa charnière défensive, émaillée par de récurrentes blessures cette saison. Il ne serait donc pas étonnant de voir un nouveau défenseur central débarquer à Marseille cet hiver. Pour l’heure, peu de noms ont encore circulé dans ce sens. L’hiver s’annonce de ce fait très agité du côté de Marseille.