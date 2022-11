SRFC Mercato : Coup de froid pour la succession de Mandanda

Publié par Ange A. le 28 novembre 2022 à 06:09

Gardien du Stade Rennais depuis cet été, Steve Mandanda n’y fera pas long feu. La direction du SRFC peine à assurer sa succession.

Troisième de Ligue 1 et encore en lice en Ligue Europa, le Stade Rennais réalise un début de saison prometteur. Il faut dire que le recrutement du SRFC cet été n’y est pas étranger. Amine Gouiri s’est notamment imposé en attaque aux côtés de Martin Terrier, l’homme fort de Rennes cette saison. Dans les cages, Steve Mandanda donne également des assurances par rapport à Alfred Gomis. Le champion du monde 2018 a été propulsé numéro 1 dès son arrivée en Bretagne. Quant au gardien sénégalais, il n’est plus que troisième dans la hiérarchie et devrait quitter le club breton. C’est le jeune portier turc Dogan Alemdar qui fait office de suppléant de Mandanda. Mais celui-ci est loin de donner satisfaction, tout comme un autre espoir du club.

SRFC Mercato : Inquiétude autour de la succession de Mandanda

Dogan Alemdar a disputé six rencontres cette saison et concédé sept buts. Le gardien turc en est à plus d’un but encaissé par match. Pas de quoi rassurer pour la succession de Steve Mandanda au Stade Rennais. Comme le note But Football, un autre gardien du SRFC ne donne pas aussi satisfaction. Portier de la réserve de Rennes, Elias Damergy ne rassure pas. Le portier tunisien de 20 ans a notamment commis une nouvelle bourde avec les réservistes. Une nouvelle erreur dans le temps additionnel qui coûte cher, puisqu’elle prive les Bretons d’une victoire contre la réserve d’Évreux (défaite 4-3).

Autant dire que Steve Mandanda n’a pas d’inquiétude à se faire comme cela avait été le cas lors du recrutement de Pau Lopez à Marseille. Seulement avec son contrat expirant en 2024, la direction des Rouge et noir doit déjà penser à assurer la relève au poste de gardien.