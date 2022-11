Real Madrid Mercato : Le Real prépare deux énormes deals cet été

Publié par Thomas G. le 30 novembre 2022 à 00:09

Souhaitant démarrer un nouveau projet galactique, le Real Madrid compte recruter deux superstars lors du mercato estival.

Bien décidé à se renforcer lors du mercato estival, le Real Madrid pourrait recruter des joueurs de renom cet été. La fin des travaux du stade Santiago Bernabéu va permettre au club d'avoir les ressources nécessaires pour réaliser un mercato historique. L'objectif de Florentino Pérez est de démarrer un nouveau projet galactique en recrutant plusieurs joueurs de grands talents. En plus de Jude Bellingham, le président madrilène aurait ciblé deux nouvelles superstars.

Selon les informations d’ESPN, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur l'international canadien, Alphonso Davies, et le buteur anglais Harry Kane. Les Merengues souhaiteraient recruter le latéral du Bayern Munich pour prendre la place de Ferland Mendy. L’international français ne parvient pas à convaincre son entraîneur Carlo Ancelotti de l’installer en tant que titulaire indiscutable. En parallèle, les dirigeants du Real Madrid seraient intéressés par la venue d’Harry Kane pour concurrencer Karim Benzema. Depuis quelques mois, l’attaquant français est touché par de nombreuses blessures, dont une rechute récente qui l'empêche de disputer la Coupe du monde. Les Merengues veulent trouver une alternative en cas de blessure du Ballon d’Or 2022. Le Real Madrid souhaiterait profiter de la situation contractuelle du capitaine de la sélection anglaise. Sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2024, Harry Kane n’a pas encore prolongé son contrat, un intérêt du Real Madrid pourrait faire capoter les négociations.

Real Madrid Mercato : Le Real fixe ses priorités pour le mercato estival

Les Madrilènes ont déjà commencé à préparer le mercato estival en ciblant les postes à renforcer en priorité. Le Real Madrid souhaiterait recruter un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant l’été prochain. Les champions d'Europe veulent notamment enrôler l’international anglais Jude Bellingham pour préparer la sucession de Luka Modric. En cas d’échec dans les dossiers Alphonso Davies et Harry Kane, le Real pourrait se tourner vers des solutions moins coûteuses. Le club serait également attentif à la situation de l’attaquant français Marcus Thuram et le latéral gauche portugais Raphaël Guerreiro. Les deux joueurs pourraient s’engager librement dans la capitale espagnole l’été prochain.