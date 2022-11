OL : L'Olympique Lyonnais en pleine préparation avant Brest

Publié par Jules le 30 novembre 2022 à 17:30

Tandis que la Ligue 1 est arrêtée à cause de la trêve liée à la Coupe du monde, l'OL doit se préparer au mieux pour tenter de grimper au classement.

La longue trêve internationale liée à la Coupe du monde est une première en novembre et décembre. En effet, les clubs cherchent des solutions pour tenter de retrouver au plus vite leur niveau suite à cette coupure en championnat, et attendent aussi de savoir dans quel état vont rentrer les internationaux. Pour l'OL, le destin des internationaux est incertain. Avec le Cameroun, Karl Toko-Ekambi est condamné à l'exploit face au Brésil, tandis que Nicolas Tagliafico joue son avenir au Mondial dès ce soir avec l'Argentine, face à la Pologne.

Du côté de l'état-major de l'OL, on tente de préparer la suite de la saison malgré le contexte très particulier. Pour ce faire, le staff de Laurent Blanc a mis en place deux stages de préparation. L'un en Espagne, l'autre au Qatar, lieu de la Coupe du monde 2022. Lors de ce séjour dans le pays hôte de ce Mondial, les Lyonnais affronteront Arsenal et Liverpool pour préparer au mieux le retour à la Ligue 1 à la fin du mois de décembre.

OL : Un match prévu contre l'AC Monza juste avant Brest

Cette semaine déjà, l'OL a un calendrier bien chargé. Encore en Espagne, l'Olympique Lyonnais affrontera le club belge de Louvain à 19h30 et pourra compter sur un effectif bien garni puisqu'il n'y a que deux joueurs qui disputent actuellement la Coupe du monde au Qatar. Ce stage permettra néanmoins de faire tourner un peu l'effectif et donnera l'opportunité à Laurent Blanc de voir du nouveau, lui qui n'a pas pu participer aux matchs amicaux estivaux.

Dès qu'ils seront rentrés à Lyon, et pour bien terminer leur préparation, les Gones recevront le club italien de l'AC Monza au Groupama Stadium le 22 décembre à 19h. L'occasion pour l'OL de garder le rythme avant d'affronter le Stade Brestois le 28 décembre, pour la 16e journée de Ligue 1.