PSG : Neymar inquiète et pourrait louper la fin du Mondial

Publié par Thomas le 30 novembre 2022 à 16:11

Blessé contre la Serbie lors du premier match du Brésil en Coupe du Monde, l'attaquant star du PSG, Neymar, pourrait ne jamais revenir à temps.

Véritable leader de la Seleçao, Neymar connaît un début de Mondial pour le moins délicat. En pleine forme cette saison avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant de 30 ans a été victime d’un choc lors du premier match contre la Serbie la semaine dernière. Sur un contact rude avec le défenseur Nikola Milenkovic, le joueur brésilien a dû laisser sa place en fin de rencontre, laissant craindre le pire à son entraîneur, Tite.

Si le coach auriverde se montrait optimiste en conférence de presse concernant l’évolution de santé de son ailier, Neymar pourrait connaître une convalescence plus rude que prévue. Forfait contre la Suisse, le Parisien va également louper le 3e match de poule contre le Cameroun mais n’est également pas assuré d’être disponible pour les 8es de finale.

PSG : Les médecins s’inquiètent de l’état de Neymar

D’après les informations du média TNT Sports, la blessure de Neymar prendrait plus de temps que prévu à se régénérer. Si face à la presse, le Brésil se dit confiant pour récupérer la star du Paris SG dans les jours à venir, en interne, l’optimisme est moindre. Les médecins de la sélection ne seraient pas certains de revoir le joueur pour les 8es de finale.

L’ancien joueur du FC Barcelone poursuit ses soins et attend l’évolution du processus de traitement pour savoir s’il pourra réintégrer le groupe après le Cameroun, mais l’espoir reste faible. Un coup dur pour la Seleção, qui montre un visage totalement différent avec et sans son maître à jouer, mais également pour Neymar, qui pourrait ne plus rejouer du Mondial si son équipe venait à s’incliner au prochain tour. En ce qui concerne le PSG, Neymar devrait sauf surprise être opérationnel pour la reprise du championnat, contre le RC Strasbourg, le 28 décembre prochain.