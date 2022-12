RC Lens Mercato : En plein Mondial, un milieu signe au RCL

Publié par Thomas le 01 décembre 2022 à 09:15

En attendant la fin du Mondial 2022 et l'ouverture du mercato, le RC Lens a enregistré une belle signature au poste de milieu de terrain.

En cette trêve internationale plutôt inédite, le Racing Club de Lens profite de son temps libre pour parfaire son effectif en vue de la deuxième partie de saison. Après 15 journées exceptionnelles et une place de dauphin derrière le PSG, les Sang et Or comptent repartir sur la même dynamique après la Coupe du Monde et viennent, pour ce faire, d’acter une signature importante.

Désireux de miser sur des profils jeunes et prometteurs, le RC Lens a officialisé la signature en professionnel de Yacouba Barry, pur produit du centre de formation artésien. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain défensif avait tapé dans l’œil des formateurs lensois, qui louaient sa polyvalence sur le terrain mais également sa maturité balle au pied. Comme annoncé par le club dans son communiqué, le joueur est capable d’évoluer à la fois dans l’entrejeu mais également en tant que piston ou dans l’axe de la défense. Un profil qui pourrait notamment dépanner à droite, avec la blessure de Jimmy Cabot. Barry a paraphé un bail d’une saison au RCL et devrait entrer dans la rotation lors de la deuxième partie de saison.

RC Lens Mercato : Un couteau suisse renforce l’effectif de Franc Haise

S’il n’a signé que pour un an chez les Sang et Or, Yacouba Barry devrait rapidement connaître du temps de jeu en équipe première. " Doté d’une bonne vision du jeu, il s’entraîne régulièrement avec l’effectif professionnel et a déjà été appelé à trois reprises dans le groupe de Franck Haise cette saison en Ligue 1 ", indique le club dans son communiqué. Cette saison, le milieu défensif a pris part à 7 rencontres de National 3 sous les ordres de Vincent Carlier, s’offrant même un but contre Croix il y a peu (1-1).