Coupe du monde : Ronaldo incertain avec le Portugal face à la Corée

Publié par Enzo Vidy le 01 décembre 2022 à 17:02

Premier du groupe et d'ores et déjà qualifié pour les 8es, le Portugal affronte la Corée du Sud vendredi avec un Ronaldo incertain.

Après ses deux victoires consécutives face au Ghana (3-2) et l'Uruguay lundi soir (2-0), les hommes de Fernando Santos sont dans un fauteuil avant d'affronter la Corée du Sud pour la dernière journée du groupe H. Avec trois longueurs d'avance sur le Ghana qui occupe la deuxième place, les Portugais possèdent également une différence de but assez favorable et sont quasiment certains de finir premier de leur poule. Depuis le début de la compétition, le Portugal fait partie des équipes qui ont montré un beau visage dans le jeu avec des joueurs qui se sont démarqués. C'est le cas notamment de Bruno Fernandes, auteur d'un doublé lundi dernier face aux Uruguayens qui réalise un très bon début de Coupe du monde.

C'est également le cas de Cristiano Ronaldo qui s'est montré particulièrement en jambe sur les deux premières rencontres et qui a inscrit un but sur penalty lors de la victoire face au Ghana. Cependant, le sélectionneur de la Seleção n'a pas donné de nouvelles rassurantes concernant l'état de santé de la star portugaise.

Coupe du monde : Portugal, Ronaldo pas sûr de jouer contre la Corée du Sud

Déjà absent de l'entraînement collectif mercredi, Cristiano Ronaldo commence à inquiéter les supporters portugais. Présent devant la presse ce jeudi pour évoquer la rencontre de demain face à la Corée du Sud, le sélectionneur portugais a fait un point sur l'état de santé du joueur de 37 ans. "Nous verrons. S’il est en forme… Je ne sais même pas si c’est du 50-50. On verra s’il s’entraîne normalement." Pour rappel, CR7 a subi un gros contact au niveau de la cheville lors du match face à l'Uruguay et a eu dû mal à s'en remettre. S'il a finalement pu revenir avec ses coéquipiers, le capitaine du Portugal a laissé sa place en fin de match pour les dix dernières minutes de la rencontre.