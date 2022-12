OL : Laurent Blanc tient un important renfort pour la reprise

Publié par Ange A. le 02 décembre 2022 à 06:45

En pleine préparation en Espagne, l’ OL a signé un premier succès contre les Belges de Louvain. Un important retour est à noter.

Accroché par l’OGC Nice lors de la dernière journée du championnat, l’Olympique Lyonnais prépare son retour à la compétition. L’ OL va signer son retour en Ligue 1 contre le Stade Brestois le 28 décembre. En marge de cette affiche et de la reprise du championnat, les Gones ont pris la direction de l’Espagne pour effectuer un stage. Jeudi, Laurent blanc a d’ailleurs dirigé sa première rencontre de préparation. Laquelle s’est soldée par une victoire au forceps contre les Belges de l’OH Louvain. La triplette offensive lyonnaise s’est illustrée avec le triplé de Moussa Dembélé, un but d’Alexandre Lacazette et un autre de Tetê. Outre ce succès, l’actuel 8e du championnat a enregistré le retour sur le terrain d’un blessé de longue date.

OL : Un champion du monde de retour à la compétition

Contre Louvain, Laurent Blanc a de nouveau pu compter sur Corentin Tolisso. Le milieu de terrain s’était blessé lors de la première du successeur de Peter Bosz. C’était lors d’une défaite (3-2) sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 11e journée. Remis d’une lésion à la cuisse, le champion du monde tricolore a disputé la première mi-temps de cette partie. Il a été aligné dans l’entrejeu avec Thiago Mendes et Houssem Aouar.

À noter que le coach de l’ OL a procédé à une importante revue d’effectif en alignant un onze différent à la pause. Seuls trois Lyonnais n’ont pas pris part à cette première sortie test. Jeff Reine-Adelaïde, Kayne Bonnevie et Saël Kumbedi n’ont pas disputé la moindre minute face aux Belges. Après ce succès, Lyon va poursuivre sa préparation avec des chocs contre Arsenal puis Liverpool. Les Gones vont achever leur préparation avec de modestes adversaires (Sochaux et Monza) avant de se rendre à Brest.